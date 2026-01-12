Cât valorează tot corpul uman, conform unei afaceri de pe piața neagră

Afacerile cu cadavre implică cumpărarea acestora pentru a fi utilizate în cercetarea științifică sau medicală și reprezintă o industrie de milioane de dolari care este în plină expansiune în SUA.

Din ce în ce mai mult evictime ale afacerilor cu organe

Deși este obișnuit ca oamenii să-și doneze voluntar cadavrele științei după ce mor, comercializarea cadavrelor a devenit un element controversat în ultimele decenii. Companiile au ajuns să achiziționeze cadavre de la persoane fizice, pe care mai apoi le disecă și le vând altor companii, totul fără știrea familiilor persoanelor respective.

Farrah Fasold este una dintre victimele sistemului. Încercând să-și onoreze tatăl decedat, Farrah a donat cadavrul acestuia științei medicale după ce acesta a murit de cancer la sfârșitul anului 2009. Dar, spre groaza ei, a aflat mai târziu că brațul tatălui său a fost găsit într-un butoi, împreună cu alte rămășițe umane.

În mod similar, Kim Erick a cărui fiu, Chris, s-a sinucis în 2012, i-a „recunoscut” cadavrul expus ca „Gânditorul” la o expoziție din Las Vegas.

Diferențe majore între legislația din Marea Britanie și SUA

Deși comerțul cu scop lucrativ pentru vânzarea de părți ale corpului este ilegal în Marea Britanie în conformitate cu Legea privind țesuturile umane, acesta rămâne în mare parte nereglementat peste ocean.

De asemenea, Legea uniformă privind donarea de țesuturi anatomice din SUA interzice vânzarea de țesuturi umane, însă aceeași lege sugerează că este în regulă să se perceapă o „sumă rezonabilă” pentru „prelucrarea” unei părți a corpului uman.

Cercetătoarea Jenny Kleeman, care a studiat acest subiect pentru cartea sa The Price of Life, a declarat pentru The Sun că este o industrie „neclară”.

„În Marea Britanie, poți dona corpul tău pentru cercetarea medicală, dar nimeni nu are voie să doneze corpul tău în locul tău. Persoanele care administrează întregul proces nu obțin profit din asta. În America, în schimb, este permis să obții profit din furnizarea acestor cadavre [fără permisiune]. Și astfel, pentru că nu există nicio reglementare care să interzică obținerea de profit în acest mod, a apărut o industrie în care oamenii pot furniza cadavre fără să aibă experiență în cercetarea științifică”, a explicat autoarea.

Kleeman a descoperit că o companie din America a reușit să expedieze părți de cadavre în Marea Britanie, precum și în alte peste 50 de țări.

Jurnalistul Reuters Brian Grow a declarat că, dintre cele 25 de companii pe care le-a întâlnit în 2017, una a câștigat aproximativ 9,3 milioane de lire sterline în trei ani.

Ce valorează corpul uman pe piața neagră

The Sun raportează că, potrivit documentelor interne ale Centrului de Resurse Biologice, un cadavru întreg poate ajunge până la 10.000 de lire sterline.

Prețuri pe parte a corpului

Tors - 2.360 £

Ficat - 450 £

Cap - 370 £

Picior - 260 £

Partea inferioară a piciorului - 260 £

Coloană vertebrală - 220 £

Arteră - 48 £

Unghie - 5 £

Aceste firme se autointitulează „bănci de țesuturi non-transplantabile” care achiziționează cadavre și vând corpuri întregi sau părți ale acestora.

Aceste companii fac comerț cu universități și facultăți de medicină pentru predarea anatomiei, precum și cu firme de inginerie medicală care testează implanturi și instrumente chirurgicale. Unii brokeri furnizează cadavre și programelor de cercetare militare ale SUA.