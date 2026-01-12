€ 5.0896
Stiri

Claudia Sheinbaum respinge oferta lui Trump de a trimite trupe americane în Mexic
Data actualizării: 21:20 12 Ian 2026 | Data publicării: 21:19 12 Ian 2026

Claudia Sheinbaum respinge oferta lui Trump de a trimite trupe americane în Mexic
Autor: Alexandra Curtache

Claudia Sheinbaum Foto: Agerpres

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a avut o convorbire telefonică luni cu omologul său american Donald Trump pe fondul tensiunilor legate de modul de combatere a puternicelor carteluri de droguri care operează în Mexic, potrivit DPA.

 

Ulterior, Sheinbaum a declarat într-o conferinţă de presă, că a respins din nou oferta lui Trump de a trimite trupe americane în Mexic pentru a ajuta guvernul în lupta împotriva cartelurilor, propunere ce îi alarmase pe mulţi mexicani, care o consideră încălcare a suveranităţii naţionale.

Mesaj de cooperare pe reţelele sociale

Preşedinta mexicană a afirmat că, în convorbirea telefonică de 15 minute, s-a discutat şi despre un acord potrivit căruia SUA nu vor întreprinde acţiuni militare unilaterale pe teritoriul mexican.

Pe reţelele de socializare, lidera Mexicului a calificat schimbul de opinii cu şeful administraţiei americane drept "conversaţie foarte bună", adăugând că "colaborarea şi cooperarea într-un cadru de respect reciproc dau întotdeauna rezultate".

„Vorbim despre munca comună care a fost depusă în probleme de securitate. Există rezultate foarte importante în urma acestei colaborări. De exemplu, traficul de fentanil din Mexic în SUA a fost redus cu 50%", a spus Sheinbaum, citată de EFE.

Citește și: Avertismentul lui Bogdan Chirieac dacă Donald Trump nu va forța pacea din Ucraina

Critici repetate din partea lui Trump

Trump a criticat în repetate rânduri modul în care preşedinta mexicană a combătut violenţa cartelurilor, afirmând că Mexicul este controlat efectiv de acestea.

Preşedintele american a sugerat în mai multe rânduri că SUA ar putea lua măsuri mai ferme împotriva cartelurilor, comentarii care au neliniştit oficialii din Mexic.

Cu ocazia convorbirii telefonice, Sheinbaum a reiterat opoziţia Mexicului faţă de intervenţiile militare străine în alte ţări. 

