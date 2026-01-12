Rezervările făcute cu luni înainte (early booking) vin, de multe ori, cu prețuri mai bune, dar și cu un risc asumat. Probleme medicale, situații familiale sau evenimente neprevăzute pot face imposibilă plecarea în concediul planificat. Ce se întâmplă în astfel de cazuri și cum pot românii să nu piardă sumele plătite în avans?

Consultantul în turism Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT, explică ce opțiuni au turiștii.

Asigurările, prima soluție pentru turiști

În primul rând, există soluții simple și accesibile, mai ales dacă rezervarea este făcută printr-o agenție de turism.

„Sunt soluții fără nicio problemă. Tocmai de aceea le recomand turiștilor să apeleze la o agenție de turism. Soluțiile sunt asigurările. Dar printr-o agenție își pot face cel mai ușor asigurările și în plus agențiile au și ele deal-urile lor, înțelegerile lor cu diverși hotelieri. Sunt două tipuri de asigurări și nu costă deloc mult. Vorbim de 20, 30, 40 de lei de persoană până la maxim 100-150 în funcție de distanță și de durata sejurului. Asigurările sunt stabilite în funcție de țară, de gradul de risc”, explică expertul.

De ce este importantă asigurarea medicală în vacanță

Asigurarea turistică este esențială mai ales în cazul problemelor medicale apărute în vacanță.

„Dau un exemplu. Sunt turiști români care nu s-au gândit să-și facă asigurări în Bulgaria că e lângă noi. Dar un copil mic a făcut o insolație. L-au dus la medic și au fost nevoiți să scoată pentru un tratament și pentru câteva ore la medic, sute de euro din buzunar. O asigurare le-ar fi acoperit aceste costuri.

Un lat exemplu foarte bun sunt turiștii care aleg sportul de iarnă schi. Chiar dacă aceste asigurări sunt ceva mai scumpe, poți ajunge la câteva sute de lei, este din cauză că au riscuri mai mari de accidentare. Însă costurile de spitalizarea într-o țară vestică te pot ajunge mult mai mult, minim o mie de euro pe noapte. Doamne ferește, apare o fractură, rupturi de ligament, la schi, nu te mai poți întoarce în țară, ai nevoie de spitalizare. Dacă nu ai asigurarea, trebuie să scoți din buzunarul tău. Deci asigurarea turistică acoperă, în primul rând, diverse probleme de sănătate care au apărut la fața locului, inclusiv accidente. Dacă e vorba de cutremure, mari incendii, atentate este înțelegerea între state, e altceva”, ne împărtășește consultantul.

În plus, Traian Bădulescu mai adaugă că „asigurările de călătorie pot acoperi chiar și pierderea bagajelor, furturi. Sunt anumite clauze. Fiecare trebuie să fie atent la ce asigurări își face”.

Asigurarea STORNO, soluția când nu mai poți pleca

Pentru situațiile în care vacanța trebuie anulată complet, există o soluție specială: asigurarea STORNO.

„Dacă cumva cineva nu mai poate pleca justificat într-un sejur, există asigurările STORNO. Pe baza acestor asigurări, ți se pot înapoia, ți se pot restitui sumele integrale pentru sejur. Ce presupune asigurare STORNO? Dacă ai o problemă majoră de sănătate, dacă ai un deces rudă de gradul întâi în familie, deteriorarea domiciliului, incendiu sau ceva de acest gen, ești asigurat.

Înainte în 2008, 2009, 2011, când a fost criza financiară, inclusiv dacă erai concediat, rămâneai fără serviciu, puteai să beneficiezi de această asigurare. Nu se mai întâmplă, pentru că foarte mulți pot să rămână fără job la un moment dat. Dar ca idee, era o clauză și aceasta nu mai este. Dar această asigurare, la un preț modic, îți poate acoperi diversele probleme în cazul în care nu poți să te prezinți la plecare, nu poți să mergi în sejur. Dar totul se face cu justificări, cu documente. Te prezinți la asigurator cu documentele necesare”, încheie Traian Bădulescu.