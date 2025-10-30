Streinu-Cercel: Prevenția prin vaccinare trebuie să devină prioritate de sănătate publică

„Gripa este o patologie gravă, cu multiple complicații, care poate avea un impact asupra întregii familii. Prevenția prin vaccinare are cel mai bun randament, mai ales când vorbim despre copii”, a avertizat Prof.Univ. Dr. Streinu-Cercel.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a Gripei (30 octombrie), Prof. Univ. Dr. Streinu-Cercel subliniază că vaccinarea copiilor trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o opțiune marginală.

„Imunizarea antigripală este cea mai eficientă intervenție pentru a limita răspândirea, complicațiile și costurile asociate gripei. Pentru fiecare șapte copii vaccinați se previne un caz de gripă. Apelul este clar: vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă!”, a spus Streinu-Cercel, în cadrul mesei rotunde „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, organizată recent la Parlament.

Senatorul consideră că investiția în prevenție aduce cel mai bun randament atunci când se bazează pe dovezi științifice și acces echitabil la informație. „Avem nevoie de o comunicare onestă cu părinții și de politici publice care să pună prevenția în centrul sistemului medical”, a punctat el.

Specialiștii atrag atenția că România are o rată de vaccinare pediatrică de doar 2,5%, printre cele mai mici din Europa. Programele de imunizare în școli, susținute de autorități, pot schimba această realitate și pot reduce absenteismul, spitalizările și costurile asociate gripei.