Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin

Putin spune că „înțelegerile” la care s-a ajuns la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile la care s-a ajuns în timpul summitului său cu președintele american Donald Trump, pe 15 august, deschid o cale pentru a găsi o soluție la criza din Ucraina, scrie Reuters.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile și propunerile din partea Chinei și Indiei care vizează facilitarea soluționării crizei ucrainene”, a declarat Putin la forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Tianjin.

„De asemenea, aș dori să menționez că înțelegerile la care s-a ajuns la recenta întâlnire Rusia-SUA din Alaska, sper, contribuie și ele la acest obiectiv”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News