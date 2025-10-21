Avocații cer predictibilitate la reluarea activității instanțelor. UNBR, apel la magistrați

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită un cadru unitar și predictibil înprocesul de reluare a activității instanțelor de judecată, în contextul încetării protestului magistraților.

Avocații cer predictibilitate în reluarea activității instanțelor

„Considerăm vital ca deciziile privind încetarea protestului desfășurat până în prezent să fie adoptate cu maximă responsabilitate și cu luarea în considerare a efectelor asupra drepturilor cetățenilor, a stabilității actului de justiție și a funcționării coerente a sistemului judiciar”, se arată într-un comunicat de presă al UNBR.

Astfel, UNBR solicită ca reluarea activității de judecată să fie anunțată și comunicată din timp, pentru a le oferi avocaților și justițiabililor predictibilitate în organizarea programului și a activității profesionale. Uniunea susține că este esențial ca acest proces să se desfășoare într-un mod unitar la nivelul tuturor instanțelor, respectând autonomia acestora, dar evitând diferențele majore care ar putea genera confuzie și discontinuități în actul de justiție.

De asemenea, UNBR atrage atenția asupra faptului că, după reluarea activității, instanțele ar trebui să țină cont de particularitățile activității avocatului, care a fost nevoit să își reorganizeze programul fără informații clare privind momentul încetării protestului. În perioada imediat următoare, avocații vor trebui să gestioneze un volum ridicat de cauze și termene stabilite în condiții speciale.

„UNBR apreciază deschiderea manifestată în această perioadă de reprezentanții CSM pentru un dialog constructiv cu avocații, parteneri esențiali ai justiției. În plus, reafirmă disponibilitatea pentru cooperare instituțională loială și eficientă, în sprijinul echilibrului, al stabilității și al coerenței sistemului de justiție”, mai susțin reprezentanții UNBR.

Solicitarea avocaților vine după decizia luată de CCR, luni, privind pensiile speciale ale magistraților. Amintim că magistrații din România au intrat în grevă pe 27 august, în semn de protest față de proiectul de lege al Guvernului privind modificarea pensiilor speciale. Ei au suspendat activitatea în instanțe și parchete, continuând să soluționeze doar cauzele urgente.