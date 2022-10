T. Greblă: Bucureștiul trebuie să aibă cât mai repede un Plan Urbanistic General. Ștefan Bâlici, Ordinul Arhitecților, intervine pentru a susține dezvoltarea urbanistică

”Prefectul Municipiului București, domnul Toni Greblă, și președintele Ordinului Arhitecților din România, domnul Ștefan Bâlici, au avut miercuri, 19 octombrie 2022, o întrevedere, în cadrul căreia au fost discutate posibilitățile de colaborare instituțională în scopul rezolvării problemelor urbanistice și arhitecturale ale Capitalei.

În cadrul întâlnirii, domnul Ștefan Bâlici a transmis că Ordinul Arhitecților din România, cu participarea activă a filialei București, este deschis să contribuie la dezvoltarea urbanistică și arhitecturală a orașului, pentru care Planul Urbanistic General (PUG) este un instrument cheie, motiv pentru care elaborarea lui este absolut necesară.

La rând său, prefectul Toni Greblă și-a exprimat convingerea că Bucureștiul trebuie să aibă, cât mai repede, un Plan Urbanistic General adaptat realităților din prezent. Totodată, a menționat că o bună cooperare între autoritățile publice locale, organizațiile profesionale, mediul privat și cetățeni este esențială pentru rezolvarea problemelor urbanismului din București și pentru găsirea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea orașului.

De asemenea, s-a discutat despre creșterea calității investițiilor publice, unul dintre obiectivele principale ale Ordinului Arhitecților din România. Aceste inițiative se subsumează eforturilor de elaborare a politicii publice naționale de arhitectură și continuă coerent demersurile începute.

Prefectul Capitalei și președintele OAR au mai convenit să participe la întâlniri periodice, în cadrul cărora să fie identificate soluții pentru dezvoltarea pozitivă a Bucureștiului”, a transmis Instituția Prefectului Municipiului București.

Toni Greblă, prefectul Capitalei: Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG

Toni Greblă, prefectul Municipiului București, a explicat de ce Bucureștiul are nevoie de un PUG cât mai curând posibil.

"Am observat e că în ultima vreme a început să dispară în România această cultură a dialogului, a cooperării, a bunei credințe în raportul unora cu ceilalți. În București, parcă este și mai acut. Și încă de acum 6 luni, de când mi-am început mandatul, am reușit această performanță să strâng la aceeași masă și primarul general și primarii de sector, și cu mine, tocmai în ideea că una dintre problemele pe care încercam să le deblocăm era problema urbanismului, tocmai în această idee ca Bucureștiul să aibă un PUG.

O viziune a unei administrații, a unui primar general, a unor primari de sector, indiferent care sunt aceia, poate să folosească într-o amplă dezbatere publică, în care, după ce sunt ascultate păreri, opinii, specialiști, studii sau avize, elaborează un PUG. Dacă nu are un PUG care să fie adaptat cerințelor în care trăim astăzi, mai degrabă are o viziune, degeaba are dorințe, degeaba are revelații, degeaba ne gândim să modificăm legi pentru că PUG-ul acela, când e suspendat, când e pe cale să fie anulat, unele așteptând ultima suflare să fie anulate de tot, aceste lucruri vor permite o insecuritate a sectorului de urbanism în București, cu consecințe asupra tuturor, asupra cetățenilor, asupra investitorilor, asupra constructorilor etc. De ceea vă mai spun numai un singur lucru, Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG.” Citește continuarea declarației AICI

