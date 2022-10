Toni Greblă, prefectul Capitalei: Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG. Vom plânge cu toții

Toni Greblă, prefectul Municipiului București, a explicat de ce Bucureștiul are nevoie de un PUG cât mai curând posibil.

"Am observat e că în ultima vreme a început să dispară în România această cultură a dialogului, a cooperării, a bunei credințe în raportul unora cu ceilalți. În București, parcă este și mai acut. Și încă de acum 6 luni, de când mi-am început mandatul, am reușit această performanță să strâng la aceeași masă și primarul general și primarii de sector, și cu mine, tocmai în ideea că una dintre problemele pe care încercam să le deblocăm era problema urbanismului, tocmai în această idee ca Bucureștiul să aibă un PUG.

O viziune a unei administrații, a unui primar general, a unor primari de sector, indiferent care sunt aceia, poate să folosească într-o amplă dezbatere publică, în care, după ce sunt ascultate păreri, opinii, specialiști, studii sau avize, elaborează un PUG.

Toni Greblă: Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG

Dacă nu are un PUG care să fie adaptat cerințelor în care trăim astăzi, mai degrabă are o viziune, degeaba are dorințe, degeaba are revelații, degeaba ne gândim să modificăm legi pentru că PUG-ul acela, când e suspendat, când e pe cale să fie anulat, unele așteptând ultima suflare să fie anulate de tot, aceste lucruri vor permite o insecuritate a sectorului de urbanism în București, cu consecințe asupra tuturor, asupra cetățenilor, asupra investitorilor, asupra constructorilor etc. De ceea vă mai spun numai un singur lucru, Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG.

Actul în vigoare, actualizat până spre sfârșitul anului 2024, este previziunea cea mai optimistă pe care ne-o avansează autoritățile care au principala responsabilitate în elaborarea acestui PUG. PUG-ul, în momentul în care am venit eu, se afla în stadiul în care se află și acum. După câteva discuții am reușit să deblocăm, domnul primar general a fost de acord, primarii de sector au fost de acord, să fie deblocat proiectul acesta de elaborare a unui nou PUG. Au trecut 3 luni de zile. El nu este, nu s-a semnat încă o anexă la un contract care să permită să înaintăm măcar o jumătate de metru. Deci astăzi suntem în aceeași fază ca acum 6 luni de zile.

"Fără un PUG vom plânge cu toții"

Repet, este convingerea fermă pe care o am eu că fără un PUG vom plânge cu toții sau alții în locul nostru, ne vom plânge de aceleași lucruri și peste 2 ani, și peste 4 ani de zile. De aceea insist și am făcut propunerea autorităților locale, să încercăm să simplificăm pe cât posibil și să conjugăm eforturile pentru a avea un PUG în funcțiune mai repede.

Cum putem face asta? Administrativ, cu forțele pe care le avem, o să cooptăm în echipa care efectiv se ocupă de PUG, o să-i cooptăm și pe aceia și astfel apele, cultura, transporturile, mediul, toți 20-30 care trebuie să avizeze un PUG, lucrează în același timp cu proiectul în sine, astfel încât într-un an de zile, cu eforturi susținute, eu zic că acest PUB poate fi elaborat. El este practic avizat și de autoritățile care trebuie să-l avizeze pentru că au lucrat pe parcursul etapelor. Hai să constituim un comandament pentru că situația actuală chiar impune acest lucru", a spus Toni Greblă.

