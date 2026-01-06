Nicușor Dan, semnal către coaliția Bolojan - Grindeanu, în drumul spre Paris: ”Nu e momentul”

Președintele Nicușor Dan vrea ceea ce numește ”o schimbare graduală în România”.

”Suntem într-un context internaţional dificil şi nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare în România” a spus președintele, conform trimisului Agerpres la Paris.

În același timp, Nicușor Dan dă semnalul că nu ar vrea probleme în coaliție în 2026. Președintele, întrebat dacă mizează pe stabilitatea coaliţiei şi în acest an, a răspuns: ”Categoric da”.

Președintele se află în Paris, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, unde s-a deplasat în capitala Franţei cu o aeronavă Spartan. El a anunţat că va face demersuri pentru achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale ”la momentul potrivit”, iar acel moment nu este acum.

Deplasările mai lungi, care nu pot fi realizate cu această aeronavă, vor fi analizate ”de la caz la caz”, a mai precizat el.