Selly, explicații în scandalul cu Radu Alexandru - "piticigratis", Iorga, Adrian Elicopter de Luptă și acuzațiile de viol / video

Unul dintre scenariști (Radu Alexandru, "piticigratis") ar fi făcut publice mesaje controversate despre viol și pedofilie. Confruntat cu aceste afirmații, Radu Alexandru a respins vehement acuzațiile, declarând că nu se regăsește în mesajele respective și sugerând că acestea ar putea fi o încercare de a distrage atenția de la alte probleme: „Elicopter s-a certat habar nu am cu cine, probabil cu oameni din producția filmului și s-a gândit să înceapă să arunce cu *** în toată lumea. Cumva m-a găsit pe mine și s-a apucat să explice cum a reparat el filmul, cum nu avea nicio glumă, cum toate glumele au venit de la el. Fiind prins cu minciuna, a dat-o cotită cum fac toți inapții prinși cu minciuna și a zis să facă un atac la persoană, astfel că a dezgropat un text de-al meu de acum 15 ani. Dacă era real o instigare la ceva sau o problemă în textul acela, îmi ziceau oamenii atunci. Nu trebuia să vă nașteți voi să treceți prin școala generală, să faceți 15 anișori și să descoperiți voi acum literatura veche. Să crezi că textul acela de beletristică exprimă intențiile mele, e aberant. În Ion este descris un viol. Îi dăm cancel lui Rebreanu că a scris despre viol într-o carte?”, a declarat Radu Alexandru.

Acum, unul dintre actorii din Buzz House - Adrian Elicopter de Luptă - îi cere lui Selly să se dezică de Radu Alexandru, "piticigratis".

Înainte de acest scandal, Selly a zis că îl știa mai demult pe Radu Alexandru și că îi știa site-ul. Astăzi, după izbucnirea scandalului, a revenit și a zis că una este să știi un site și alta este să știi fiecare articol din site.

„Este o diferență foarte mare între a ști de existența unui site pe care sunt scrise niște articole și a ști toate articolele pe care acel om le-a scris vreodată și toate opiniile pe care acel om și le-a dat vreodată în mediul online.

Eu aflând acum de gravitatea lucrurilor pe care el le-a spus, și anume, citez că „el crede că violul are o valoare terapeutică”, care este o mizerie ordinară, care mi se pare periculoasă pentru societate și că încă există pe internet.

Eu, cu siguranță, nu o să mai lucrez cu acest om în niciun proiect viitor. Asta este clar! Dar eu, acel site, Pitici Gratis, dacă îmi aduc bine aminte, cred că l-am accesat când aveam 9-10 ani. Glumele care se fac când ai 10 ani, probabil le știți și voi.

Nu mai știu exact ce articole am citit, nu-mi aduc aminte să fi fost ceva despre viol, dar cu siguranță, la vremea respectivă, nu mi s-a părut nimic revoltător, eu având 10 ani și neînțelegând ce înseamnă agresiune sexuală sau ce înseamnă sex. Copiii care nu au făcut niciodată sex la vârsta aia nu înțeleg pentru că asta este vârsta și, cu siguranță, toți ați trecut prin chestia aia.

Mult mai târziu în viața mea, când aveam 18 ani, și în primul film 5GANG, în care eu nu am avut implicație, în producție, acest om a fost adus să scrie filmul, având repertoriul că a scris emisiuni TV, seriale TV, că a lucrat pentru Pro TV și Antena 1. Abia atunci am făcut o legătură. Auzisem că e se spunea „pitic". Am zis: „Cred că avea ăsta un blog, pe care a scris ceva cu înjurături.”

Eu nu țineam minte și nu cred că am citit, la vârsta aia, ceva despre viol, oricum abjecţiile pe care le-a scris el. Și dacă la 11 ani să spunem că aș fi dat peste acel articol, în primul rând, că nu mai țineam minte ce a zis și, în al doilea rând, că la vremea aceea, când ai 10-11 ani, nu înțelegi gravitatea lucrurilor și gravitatea unei agresiuni sexuale.

Eu abia acum am aflat ce a spus acest om și abia acum, din motiv că nu am aflat mai repede, mă dezic, condamn ce a spus și, cu siguranță, nu o să mai lucrez cu el niciodată pe viitor.

Dacă asta este miza, când am aflat eu cu exactitate despre treaba asta, vă spun: am aflat în același timp în care ați aflat și voi despre acest lucru. Auzisem că e posibil să fi zis ăla ceva, că a fost o controversă, că a zis ceva despre femei, dar eu nu sunt poliția internetului, eu nu m-aș fi așteptat să fie de o asemenea gravitate.

Opinii controversate există. Ce face el nu e o opinie controversată. Este, după părerea mea, o instigare. El poate o să spună că e o ficțiune. După părerea mea, este o instigare, e o chestie periculoasă, însă eu nu știam de acel lucru, deși, da, știam de site.

Atunci când Gojira m-a întrebat, am spus: „Eu știu de omul ăsta e când avea site-ul Pitici Gratis". Eu nu știu omul de atunci, că nu l-am cunoscut pe om când aveam 11 ani.", a spus Selly.

