Festivalul de cultură queer art200, ediția a 5-a: Culturi queer ale protestului

Festivalul de cultură queer art200 revine între 11 și 20 octombrie cu ediția a cincea, în București. Tema din acest an, Culturi queer ale protestului, va explora legătura dintre arta queer și activismul social, aducând în prim-plan diversitatea de voci și perspective din comunitatea LGBTQ+.

Ediția de anul acesta a festivalului este cea mai extinsă de până acum, cuprinzând peste 40 de ateliere și evenimente multidisciplinare, care explorează tema mobilizării civice prin film, dans, performance, literatură și muzică. Toatea acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul co-finanțatorilor proiectului, Administrația Fondului Cultural Național și Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București 565. Conexiuni urbane” 2024.

Regizorul João Pedro Rodrigues vine la București pentru Festivalul de cultură queer art200

Retrospectiva cineastului queer portughez João Pedro Rodrigues, curatoriată de Flavia Dima, critic de film, cuprinde trei proiecții de lungmetraj, urmate de sesiuni de Q&A cu autorul și un masterclass susținut de acesta. João Pedro Rodrigues (n. 1966) este unul dintre cei mai importanți regizori de film portughezi, al cărui nume este sinonim atât cu Noul Val Queer European, cât și cu o generație absolut remarcabilă de cineaști ce provine din țara lui. Regizorul s-a impus pe parcursul anilor 2000 printr-o trilogie de filme arthouse care i-au adus recunoaștere internațională, ce vor fi proiectate pe durata festivalului art200: O Fantasma (2000), Odete (2005) și Morrer Como Um Homem (2009). Rodrigues este cunoscut pentru felul provocator, dar totodată umanist și umoristic în care abordează vastul areal tematic al vieții queer: de la joburi de zi-cu-zi la sub-culturi ce înfloresc la lumina lunii, trecând printr-un amplu buchet de identități posibile (și de raportări la acestea).

Cum arată un festival organizat de persoane queer, centrat pe experiențele comunității?

Festivalul art200 ramâne, pâna în prezent, unul dintre puținele festivaluri culturale dedicate în mod explicit comunității LGBTQ având în organizare preponderent persoane queer, fie ca artiști și specialiști invitați sau ca membri în echipa de proiect. Această formă de autoreprezentare se reflectă în specificul evenimentelor. Ediția din acest an include proiecții de lungmetraje internaționale, scurtmetraje românești și din Republica Moldova, videoclipuri muzicale queer și scurtmetraje internaționale, pe tematici precum „Queer Horror”, „Masculinități”, „Mișcări radicale queer” și „Queer nightlife”.

Panelul „Like, What Even Is A Queer Film?: Working Communities” își propune să analizeze felurile în care limbajul de film queer a evoluat până în prezent, problematica definirii unei estetici queer, curatoriere, festivaluri și abordarea producției de film queer într-un mediu politic instabil. Discuția va fi moderată de Bogdan Balla, iar printre invitați se numără Andrei Tănăsescu, Eugen Jebeleanu și George Albert Costea.

Conceptul din acest an, „Culturi queer ale protestului”, i-a inspirat pe organizatori să ofere spațiu pentru organizații și grupuri locale activiste, care sunt invitate să își organizeze propriul eveniment în cadrul festivalului art200. E-romnja, organizația roma feministă; Just wandering, colectiva autonomă de animație critică și speculativă și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire vor organiza evenimente dedicate în cadrul festivalului. Cenaclul X lansează o nouă antologie, intitulată Tranziții, o antologie hibridă unde poezia, eseul și proza. De asemenea, pe tot parcursul festivalului, va avea loc Târgul de carte și zine art200, în spațiul colectivei Filaret16.

Lansarea Antologiei MadZine aduce în lumină o temă recurent abordată în cadrul festivalului art200, sănătatea mintală, dintr-o perspectivă non-patologică, comunitară și incluzivă. Aflată deja la al 5-lea număr, MadZine este cea mai apreciata antologie pe tema sanatații mintale, realizată în parteneriat cu Mad Pride România. Anual, prin intermediul unui apel de contribuții, aducem către publicul larg o selecție de texte literare, povești personale, ficțiune, ilustrații și fotografii realizate de persoane neurodivergente. În cadrul evenimentului de lansare are loc și Reguli de supraviețuire – a one person show cu și de Cristina Mitroi, conceput prima oară în cadrul Taberei de film și performance art200.

