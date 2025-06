Ordinul Suveran de Malta în România: Misiune Umanitară, Diplomație și Parteneriate Durabile

București, 25 iunie 2025 – Ordinul Suveran Militar de Malta, prin Asociația sa din România și Ambasada din București, își consolidează în continuare prezența și angajamentul în România prin acțiuni umanitare, cooperare diplomatică și relații instituționale solide.

În acest spirit, pe 24 iunie, Ambasada Ordinului Suveran de Malta în România a organizat o recepție cu ocazia Zilei Naționale a Ordinului, la Clubul Diplomatic din București, reunind reprezentanți ai autorităților române, ai corpului diplomatic, ai Casei Regale a României, precum și membri ai mediului de afaceri și ai societății civile. Evenimentul a evidențiat misiunea de durată a Ordinului de a sprijini persoanele vulnerabile, bolnave sau defavorizate, în acord cu mottoul său istoric: „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” – apărarea credinței și slujirea celor săraci.

Excelența Sa Roberto Musneci, Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, a subliniat în discursul său importanța cooperării strânse cu autoritățile române, Casa Regală și societatea civilă:

„România este un exemplu remarcabil de țară în care parteneriatul dintre Ordin și instituțiile publice generează rezultate concrete în sprijinul comunităților. Continuăm să lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a întări rețeaua noastră de intervenție umanitară și medicală.”

Prin Asociația Română a Ordinului și Corpul de Ajutor al Ordinului din România (SAMR), sunt implementate peste 100 de proiecte în derulare în domenii precum asistența socială, servicii medicale, sprijin pentru refugiați, intervenții în caz de dezastre și incluziunea persoanelor cu dizabilități.

Prezența diplomatică a Ordinului în România – recunoscut ca entitate suverană în dreptul internațional – are misiunea de a consolida relațiile bilaterale și de a sprijini activitățile caritabile, umanitare și spirituale ale Ordinului pe teritoriul României. Relațiile prietenești cu Casa Regală a României au fost reafirmate cu această ocazie, într-un schimb de aprecieri pentru o tradiție comună de colaborare și valori împărtășite.

Evenimentul a demonstrat încă o dată rolul Ordinului Suveran de Malta în România: un partener activ, neutru și apolitic, angajat permanent în slujba celor aflați în nevoie.

Contact presă:

Ambasada Ordinului Suveran de Malta în România

Email: [email protected]

Website: https://romaniaembassy.orderofmalta.int







The Sovereign Order of Malta in Romania: Humanitarian Mission, Diplomacy, and Enduring Partnerships

Bucharest, 25 June 2025 – The Sovereign Military Order of Malta, through its Romanian Association and Embassy in Bucharest, continues to strengthen its presence and commitment in Romania through humanitarian action, diplomatic cooperation, and strong institutional relations.

In this spirit, a reception was hosted for the Order’s National Day on 24th of June at the Diplomatic Club in Bucharest by the Embassy of the Sovereign Order of Malta in Romania, bringing together representatives of the Romanian authorities, the diplomatic corps, the Royal House of Romania, and members of the business community and civil society. The event highlighted the Order’s enduring mission to support vulnerable, sick, or disadvantaged people, in line with its historic motto:



“Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” – defence of the faith and service to the poor.

The Ambassador of the Sovereign Order of Malta to Romania, H.E. Roberto Musneci, emphasised in his remarks the importance of close cooperation with Romanian authorities, the Royal House, and civil society:



“Romania is a prime example of a country where the partnership between the Order and public institutions yields concrete results in support of communities. We continue to work closely with the authorities to strengthen our humanitarian and medical outreach network.”

Through the Romanian Association of the Order and the Order’s Relief Corps in Romania (SAMR), over 100 ongoing projects are implemented in areas such as social assistance, healthcare, refugee support, disaster relief, and inclusion of people with disabilities.

The diplomatic presence of the Order in Romania—recognised as a sovereign entity under international law—has the mission of reinforcing bilateral relations and supporting the Order’s charitable, humanitarian, and spiritual activities on Romanian territory. Friendly relations with the Royal House of Romania were reaffirmed on this occasion, in an exchange of appreciation for a tradition of collaboration and shared values.

The event once again demonstrated the Sovereign Order of Malta’s role in Romania: an active, neutral, and apolitical partner, permanently committed to serving those in need.

Press Contact:

Embassy of the Sovereign Order of Malta to Romania

Email: [email protected]

Website: https://romaniaembassy.orderofmalta.int

