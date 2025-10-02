€ 5.0837
Data actualizării: 16:30 02 Oct 2025 | Data publicării: 16:18 02 Oct 2025

ȘtiriDiaspora.ro încheie proiectul „Născuți în diaspora”
Autor: Doinița Manic

StiriDiaspora.ro anunță că încheie proiectul „Născuți în diaspora”.

StiriDiaspora.ro a realizat în perioada aprilie - octombrie 2025 proiectul „Născuți în diaspora”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, valoarea finanțării obținute fiind de 250.000 lei. 

 „Născuți în diaspora” a fost un proiect în care, prin intermediul unor atractive emisiuni, reportaje și dezbateri, a dorit să ofere o viziune asupra legăturilor cu copiii din familiile de români (sau mixte) care s-au născut în afara granițelor României, dar și pe părinții lor, în contact cu asimilarea unor valori românești identitare, pe termen lung, indiferent dacă ei sau părinții se vor mai întoarce în țara de origine sau nu. Ideea de bază pornise de la informația survenită din statisticile publice, din care rezulta că peste 400.000 de copii români s-au născut în afara granițelor țării în ultimii 15 ani. Mai mult, în 2025, a fost pentru prima dată când natalitatea copiilor de români a fost mai mare peste hotare decât în România. Proiectul mediatic a vizat direct aproximativ 1,5 milioane persoane, și în mod indirect cel puțin încă de cinci ori pe atât, dacă punem la socoteală întreaga populație activă din afara granițelor.

Am urmărit ca prin realizarea unor produse media bazate pe cercetare și dialog să relevăm cele mai importante aspecte care să înlesnească misiunea autorităților române de a ajunge la copii de origine română, dar care s-au născut în afara granițelor țării. Scopul major al proiectului a fost de a consolida valorificarea acestei importante resurse umane în beneficiul Statului român, prin menținerea unui contact permanent cu acești viitori „ambasadori informali” ai României.  

Ca și la precedentele proiecte, calitatea invitațiilor și a surselor de documentare au fost decisive în aducerea prim planului public a unor subiecte inspiraționale care să încurajeze dialogul dintre publicul țintă și autorități, dar și care să strângă laoolaltă oameni determinați să construiască punți între românii din țară și cei din diaspora. De asemenea, împreună cu zecile de invitați la interviuri și dezbateri, dar și datorită surselor de documentare studiate, am contribuit la alcătuirea unei baze de date perene și a unui model de bune practici în mass-media, orientat spre informații cu valoare strategică.

Proiectul s-a adresat generațiilor viitoare cu origini românești, din diaspora, care vor evolua și se vor transforma de la generație la generație.

ȘtiriDiaspora.ro
Născuți în diaspora
proiect
