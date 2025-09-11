Data actualizării: | Data publicării:

Filmul „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri

Filmul artistic „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, continuă să cucerească juriile internaționale. 

În cadrul competiției Accolade Global Film Competition (SUA), ediția septembrie 2025, producția românească a fost distinsă cu patru premii de excelență:

Award of Excellence Special Mention – Film de lungmetraj (una dintre cele mai înalte distincții ale competiției; juriul a apreciat caracterul excepțional al filmului, profunzimea artistică și creativitatea unică)

Award of Excellence – Actor în rol principal: Mircea Dragoman (George Enescu)

Award of Excellence – Actriță în rol principal: Theodora Sandu (Principesa Maria Cantacuzino)

Award of Excellence – Regie: Toma Enache

Aceste noi recunoașteri internaționale reconfirmă poziția filmului ca fiind cel mai premiat film românesc al momentului, cu peste 50 de distincții câștigate la festivaluri din întreaga lume.

Totodată, filmul este prezentat zilele acestea și publicului din Italia: pe 11 septembrie 2025, „Enescu, jupuit de viu” are o proiecție specială la Roma, la Institutul Francez – un eveniment organizat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul ambasadoarei Gabriela Dancău.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Filmul „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)
11 sep 2025, 22:29
Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin
01 sep 2025, 08:09
CFR SA anunță semnarea unui contract de modernizare crucial pentru Linia București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2
14 aug 2025, 11:04
Ordinul Suveran de Malta în România: Misiune Umanitară, Diplomație și Parteneriate Durabile
26 iun 2025, 17:27
FNGCIMM și cinci bănci partenere sprijină refinanțarea creditelor acordate prin IMM PROD și GARANT CONSTRUCT
23 iun 2025, 14:23
Rabla Auto 2025: 566 de dosare au fost depuse în prima oră de instituții publice și unități administrativ teritoriale pentru reînnoirea flotei auto proprie
04 iun 2025, 14:43
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
ICR anunță premii de 3600 de euro pentru copiii din comunitățile românești care au câștigat concursul „Eu și România”
26 mai 2025, 10:52
Uniunea Studenților din România: Dezbaterea pe care studenții au vrut-o, anulată
16 mai 2025, 15:40
Start Rabla Auto 2025. AFM anunță ecotichete de zeci de mii de lei pentru persoanele juridice
16 mai 2025, 11:09
Unde votezi pe 18 mai? AEP, precizări privind buletinele de vot utilizate la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale
15 mai 2025, 14:47
Romfilatelia onorează memoria Papei Francisc: "Ne-a inspirat să trăim cu inima deschisă"
21 apr 2025, 19:55
Victorie istorică în justiție. Neonicotinoidele, pesticidele periculoase din agricultură, interzise pentru comerț și utilizare
19 Martie 2025, 13:11
Nou val al dezinformărilor pe rețelele sociale. MApN, lămuriri despre două proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților
20 feb 2025, 08:34
Meseria care e tot mai căutată în 2025: cum să devii broker de asigurări și ce venituri poți obține
04 feb 2025, 10:18
PNL, apel pentru apărarea democrației de interferențe străine
13 ian 2025, 16:14
ANOSR cere clarificări privind transportul feroviar pentru studenți. Tu ce probleme ai sesizat?
08 ian 2025, 13:28
Asociația Forumul Judecătorilor din România, apel către noul Guvern pentru o justiție funcțională
27 dec 2024, 09:09
Mesajul ministrului Predoiu, cu ocazia Crăciunului, adresat personalului MAI: Ne-am străduit să rămânem fideli promisiunilor făcute și să construim împreună un viitor mai bun
25 dec 2024, 12:00
Alertă de grad zero de călătorie în Federația Rusă. MAE recomandă evitarea tuturor deplasărilor neesențiale
24 dec 2024, 10:58
Centura verde a Capitalei, cu un pas mai aproape de realitate. Drumul lung al noului Cod silvic
24 dec 2024, 10:09
ANCOM a desemnat Poșta Română ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
23 dec 2024, 15:36
ANAF: Doi cetățeni britanici, prejudiciu pentru bugetul de stat de 28,8 milioane de lei
17 dec 2024, 19:20
Drepturile omului, sub asediu. Ce apel face MAE
10 dec 2024, 15:01
Iulian Dumitrescu a fost trimis în judecată de DNA / Faptele de care e acuzat
09 dec 2024, 10:23
Curtea Constituțională, noi precizări: poate examina contestații formulate de către candidații calificați în turul II al alegerilor prezidențiale
05 dec 2024, 21:20
Predoiu, discuții cu ambasadoarea SUA, Kavalec, despre includerea în Visa Waiver: "Colaborarea cu autoritățile din SUA a fost excelentă"
03 dec 2024, 19:28
Incidente la votare. Vot multiplu, bătăi și influențarea alegătorilor
01 dec 2024, 18:55
Alegeri parlamentare 2024. Ce program au secțiile, unde poți vota și urmări în timp real datele
30 noi 2024, 22:14
Observatorii internaționali vor fi prezenți la alegerile parlamentare. Cum ar putea promova acest demers valorile democratice
30 noi 2024, 17:49
Universitatea din București "respinge ferm orice formă de dictatură": Îi îndemnăm pe români să se informeze cât mai bine. Sfat pentru cei ce votează
27 noi 2024, 11:27
Studenții vor democrație, libertate, siguranță, informare, valori europene și nu numai. Unde se pot adresa
27 noi 2024, 10:23
De Black Friday, la FineStore se numără cele mai bune oferte! Reduceri de până la 70% la mii de produse originale până la sfârșitul lunii noiembrie
20 noi 2024, 08:08
Federația Romalimenta nu susține proiectul generalizării adaosurilor comerciale și cere revenirea la economia de piață
21 oct 2024, 14:18
ANOSR, CTR și CNE invită la dialog candidații la alegerile parlamentare | "Noi știm ce vrem, dar cine își asumă?"
08 oct 2024, 18:19
Festivalul de cultură queer art200, ediția a 5-a: Culturi queer ale protestului
07 oct 2024, 19:33
Internetul e plin de imagini cu abuz sexual împotriva minorilor. Organizația Salvați Copiii a făcut bilanțul
07 oct 2024, 16:56
ASE și-a extins campusul universitar din Piața Romană într-o clădire ultramodernă, gazdă pentru generațiile actuale și viitoare
02 oct 2024, 12:41
Studenții merg "aproape" gratuit cu trenul. Facilitățile pe șine ale noului an universitar
30 sep 2024, 14:54
Ședință pe tema gestionării situațiilor de urgență. Fenomenele meteo extreme din weekend, puse pe masa IGSU, DSU și MAI
28 sep 2024, 14:25
„Noi știm ce vrem, dar cine își asumă?”. Prioritățile elevilor, studenților și tinerilor în contextul alegerilor
19 sep 2024, 10:29
KPMG – România atinge un nou minim istoric în privința consumului ilicit de țigări
16 sep 2024, 14:27
Avertizare MAE pentru cetățenii români care vor să călătorească în Belgia
11 sep 2024, 22:21
Amenzi dure pe Transfăgărășan: Hrănești urșii, plătești dublu!
03 sep 2024, 12:58
MAE, avertisment de călătorie în Turcia. Sunt incendii de vegetaţie şi temperaturi foarte ridicate
30 iun 2024, 15:53
Pompieri salvatori din 22 județe și municipiul București detașați pe litoral
29 iun 2024, 18:52
Finalizare proiect "POR/2023/3/3.1/A/SISTEME FOTOVOLTAICE/1/Regiunea București – Ilfov, cod SMIS 162039"
15 mai 2024, 16:46
76% dintre români consideră că fumătorii adulți ar trebui să primească informații corecte, fundamentate științific, despre produsele fără fum
30 apr 2024, 13:15
Comparație între programul de garanție-returnare din România și din alte țări. Similarități, diferențe și provocări
30 apr 2024, 11:32
DOGU - Conceptul revoluționar de fast-food 100% românesc, care aduce in HORECA un nou tip de Hot Dog reinterpetat in Bucuresti
23 apr 2024, 12:47
Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Piste pentru biciclete au fost publicate pe site-ul AFM
11 apr 2024, 17:06
Strategia MozaiQ până în 2028. Activiștii vor pune accent și pe dezvoltarea comunităților locale
09 apr 2024, 21:33
Cele mai noi știri
acum 17 minute
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
acum 36 de minute
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
acum 52 de minute
Filmul „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)
acum 1 ora 28 minute
De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă
acum 1 ora 29 minute
Familiile celor trei români care au murit în râul Natisone cer despăgubiri în valoare de 3,7 milioane de lire sterline
acum 1 ora 44 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
acum 1 ora 45 minute
12 septembrie, zi decisivă pentru Chat Control: Statele UE vor decide în privința scanării mesajelor private
acum 2 ore 5 minute
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 11 ore 37 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
acum 14 ore 59 minute
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel