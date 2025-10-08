Menopauza vine cu osteoporoză. Dr. Virginia Țârlea (SANADOR): Cum pot fi prevenite complicațiile / video

Dr. Virginia Țârlea, medic primar Obstetrică Ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat că, pe lângă simptomele clasice ale menopauzei, femeile pot dezvolta și osteoporoză, o afecțiune a oaselor care poate fi prevenită prin estrogeni sau tratamente specifice prescrise de medici reumatologi sau endocrinologi.

„Există și alte manifestări care pot apărea cu timpul, în perioada de menopauză: osteoporoza.

Există o investigație care se face ca să afli dacă ai osteoporoză. În general, nu se face foarte devreme, dar se pare că se revine asupra acestui lucru pentru că există femei care pot avea osteoporoză și foarte tinere și înainte de menopauză și care poate fi legată nu numai de perioada de menopauză, ci de anumite tratamente, cum ar fi hormonii corticoizi.

Femeile care iau cortizon pot face osteoporoză, dar osteoporoza poate fi prevenită, în general, numai cu ajutorul estrogenilor. Atâta vreme cât estrogenii circulanți sunt în limite normale, o perioadă lungă de timp, după scădere, ea încă nu apare, apare întâi osteopenia. Ea nu este o afecțiune care să apară brusc și pot să o cauți, să o descoperi și să faci ceva pentru ea.

Sunt femei care nu pot lua estrogen ca să nu se agraveze această osteopenie și să nu ajungă la osteoporoză, dar sunt medicamente care se pot administra și pe care, în general, le administrează fie reumatologul, fie endocrinologul", a spus dr. Virginia Țârlea.

Estrogenul poate fi substituit cu medicamente

Potrivit medicului, lipsa hormonilor în timpul menopauzei poate fi compensată prin tratament.

„Dacă problema este lipsa unor hormoni, astăzi sunt produse de sinteză. Ar putea fi substituit hormonul natural, estrogenul, cu medicamente?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Așa este, chiar așa trebuie făcut. Aș putea spune chiar că suntem într-o eră în care nu sunt numai hormoni de sinteză, sunt hormonii bioidentici, care sunt mult mai bine tolerați, care determină mult mai puține reacții adverse și mult mai puține complicații, deoarece, ca și orice alt medicament, ele pot avea reacții secundare", a spus dr. Virginia Țârlea.

„ Terapia de substituție îi creează femeii o viață normală"

Dr. Virginia Țârlea a explicat că terapia de substituție hormonală ajută femeile aflate la menopauză să ducă o viață normală. Terapia elimină bufeurile, insomnia, uscăciunea pielii și problemele de concentrare. Potrivit medicului, tratamentul previne, de asemenea, complicațiile precum osteoporoza, afecțiunile cardiovasculare și tulburările urogenitale.

„Care ar fi reacțiile benefice dacă se produce terapia de substituție?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Terapia de substituție îi creează femeii o viață normală. Ea nu mai are bufeuri, nu mai are insomnii, se poate concentra, pielea ei nu mai este uscată. Nu e obligatoriu să aibă menstruație. Sunt multiple scheme de tratament pentru asta, dar, în general, femeile nu prea mai vor să aibă menstruație dacă ea s-a oprit, așa a vrut Dumnezeu și așa trebuie să facă.

Dar noi înlocuim hormonii ca femeia să se simtă bine, să aibă o viață normală, să nu fie afectată calitatea vieții ei. Femeia, în ziua de astăzi, este în activitate până foarte târziu, după cum bine știm. Este mamă, este bunică și ea trebuie să aibă o activitate normală, neafectată de sindromul vasomotor, neafectată de problemele urinare sau genitale, neafectată de osteoporoză, de bolile cardiovasculare.

Când se instituie acest tratament și cum se instituie... Bineînțeles după stabilirea unui diagnostic, după ce femeia se duce la medicul de familie, la ginecolog sau la endocrinolog și stabilește diagnosticul în funcție de simptomatologie, de ultima menstruație, de manifestările ei și face niște teste hormonale să vadă nivelurile hormonilor, face eventual chiar un test de osteoporoză.

Presupunând că avem o femeie tânără care vine și spune că nu mai are menstruație de un an de zile sau de un an și jumătate, atunci mă gândesc la o menopauză precoce când ea deja poate să aibă manifestări de osteopenie și atunci trebuie să intervenim", a spus dr. Virginia Țârlea la DC News și DC Medical.

Video: