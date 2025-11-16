€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Cătălin Drulă, primar general al Capitalei? Ce spun astrele despre şansele sale în alegerile din 7 decembrie
Data publicării: 10:26 16 Noi 2025

EXCLUSIV Cătălin Drulă, primar general al Capitalei? Ce spun astrele despre şansele sale în alegerile din 7 decembrie
Autor: Florin Răvdan

catalin-drula Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei. Sursa foto: AGERPRES
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, i-a făcut portretul astrologic lui Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile parţiale locale din 7 decembrie la Primăria Capitalei.

Iată ce ne spun astrele despre şansele lui Cătălin Drulă de a deveni noul primar general al Capitalei. 

"Ce ştim despre Cătălin Drulă? Că s-a născut pe 2 mai 1981. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul naşterii sale, Soarele se afla în Taur. Înseamnă zodia principală, personalitatea, partea generală, scheletul astrologic, sau cum îmi place mie să spun, buletinul astrologic. Ce am putea spune despre oamenii care se nasc cu Soarele în Taur? Să ne aducem aminte cine este acest arhetip? Este între Berbec şi Gemeni, când se termină primăvara şi începe vara. Între aceste două sezoane, plantăm sămânţa în pământ. Caracteristicile acestor persoane sunt următoarele: 

Au nevoie mare de stabilitate. Când plantezi sămânţa, trebuie să te asiguri că solul e fertil, că e clima potrivită, etc. Sămânţa respectivă creşte în ritmul ei, nu o poţi forţa. Îşi face treaba aşa cum ştie. Deci oamenii care s-au născut cu Soarele în Taur au un pragmatism foarte puternic, un fler de a rămâne tot timpul cu ceva, de a construi pas cu pas, în timp. 

Dacă ne gândim la vulnerabilităţi, oamenii cu această poziţie a Soarelui au o oarecare rigiditate, o încăpăţânare, un moment în care nu te grăbeşti deloc. În viaţă, Cătălin Drulă le poate manifesta pe acestea atât ca o resursă, cât şi ca vulnerabilitate", a declarat Daniela Simulescu. 

Poziţia astrologică a Lunii dezvăluie câteva vulnerabilităţi

"La Cătălin Drulă, se afla în Berbec. Un nativ Taur cu luna în Berbec. Luna înseamnă emoţie, cum se simte pe dinăuntru, iar Berbecul este arhetipul primăverii, cel al începutului, al prospeţimii. Berbecul, ca resursă, este foarte curajos, foarte competitiv, foarte pasional în ceea ce face, dar ca vulnerabilitate poate să aibă furie, nerăbdare, să fie impulsiv, mai radical în anumite momente. Persoana care are Berbecul în hartă este mânată tot timpul de competiţie, să demonstreze. Luna în Berbec adoră să fie campioană, deci s-ar putea să se grăbească uneori. Dar s-ar putea să avem nevoie de această grabă, de la caz la caz", a mai explicat astrologul DC News. 

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin drula astrograma
alegeri locale bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Primele măsuri după tragedia de la o clinică stomatologică, unde o fetiţă de doi a murit după anestezia generală
Publicat acum 16 minute
Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Publicat acum 19 minute
Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Publicat acum 48 minute
Zelenski anunță un acord pentru importuri de gaz cu Grecia și pregătește un pact „istoric” cu Franța
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Programa şcolară, prea încărcată? Cine trebuie să rezolve problema. Copilul "copleşit nu va mai da rezultate"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 16 ore si 9 minute
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close