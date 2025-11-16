Iată ce ne spun astrele despre şansele lui Cătălin Drulă de a deveni noul primar general al Capitalei.

"Ce ştim despre Cătălin Drulă? Că s-a născut pe 2 mai 1981. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul naşterii sale, Soarele se afla în Taur. Înseamnă zodia principală, personalitatea, partea generală, scheletul astrologic, sau cum îmi place mie să spun, buletinul astrologic. Ce am putea spune despre oamenii care se nasc cu Soarele în Taur? Să ne aducem aminte cine este acest arhetip? Este între Berbec şi Gemeni, când se termină primăvara şi începe vara. Între aceste două sezoane, plantăm sămânţa în pământ. Caracteristicile acestor persoane sunt următoarele:

Au nevoie mare de stabilitate. Când plantezi sămânţa, trebuie să te asiguri că solul e fertil, că e clima potrivită, etc. Sămânţa respectivă creşte în ritmul ei, nu o poţi forţa. Îşi face treaba aşa cum ştie. Deci oamenii care s-au născut cu Soarele în Taur au un pragmatism foarte puternic, un fler de a rămâne tot timpul cu ceva, de a construi pas cu pas, în timp.

Dacă ne gândim la vulnerabilităţi, oamenii cu această poziţie a Soarelui au o oarecare rigiditate, o încăpăţânare, un moment în care nu te grăbeşti deloc. În viaţă, Cătălin Drulă le poate manifesta pe acestea atât ca o resursă, cât şi ca vulnerabilitate", a declarat Daniela Simulescu.

Poziţia astrologică a Lunii dezvăluie câteva vulnerabilităţi

"La Cătălin Drulă, se afla în Berbec. Un nativ Taur cu luna în Berbec. Luna înseamnă emoţie, cum se simte pe dinăuntru, iar Berbecul este arhetipul primăverii, cel al începutului, al prospeţimii. Berbecul, ca resursă, este foarte curajos, foarte competitiv, foarte pasional în ceea ce face, dar ca vulnerabilitate poate să aibă furie, nerăbdare, să fie impulsiv, mai radical în anumite momente. Persoana care are Berbecul în hartă este mânată tot timpul de competiţie, să demonstreze. Luna în Berbec adoră să fie campioană, deci s-ar putea să se grăbească uneori. Dar s-ar putea să avem nevoie de această grabă, de la caz la caz", a mai explicat astrologul DC News.

