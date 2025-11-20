€ 5.0889
DCNews Stiri ANAF cere sechestru pe averea lui Klaus Iohannis
Data actualizării: 12:50 20 Noi 2025 | Data publicării: 12:21 20 Noi 2025

ANAF cere sechestru pe averea lui Klaus Iohannis
Autor: Iulia Horovei

klaus iohannis cu lacrimi in ochi demisioneaza de la cotroceni februarie 2025 Fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Sursa foto: Agerpres
 

ANAF cere sechestru pe bunurile lui Klaus Iohannis după ce fostul președinte a refuzat să plătească prejudiciul de 1 milion de euro, sumă reprezentând chiria încasată ilegal pentru un imobil din centrul Sibiului.

ANAF a deschis o acțiune la Tribunalul Sibiu prin care solicită despăgubiri din partea fostului președinte Klaus Iohannis pentru „lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”.

ANAF încearcă să-și recupereze prejudiciul de 1 milion de euro

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”, se arată într-un comunicat ANAF.

Citește și: •  ANAF i-a luat casa lui Klaus Iohannis din centrul Sibiului. De ce spune Bogdan Chirieac că o să-l simpatizăm enorm

Klaus Iohannis a refuzat să plătească. ANAF vrea acum sechestru pe avere

După ce Iohannis a refuzat să plătească un prejudiciu de 1 milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului, inspectorii cer acum sechestrul pe bunurile acestuia, pentru a garanta recuperarea sumelor datorate statului.

„Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil. Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”, mai transmite ANAF în comunicat.

Amintim că suma de 1 milion de euro, prejudiciu ANAF, este chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani, pentru spațiul comercial pe care l-a pierdut în instanță, alături de dobânzile și penalitățile calculate de un expert independent.

Citește și: •  Sumă uriașă cerută pentru închirierea vilei lui Iohannis. Chirieac are o propunere

klaus iohannis
anaf
prejudiciu
sechestru avere iohannis
