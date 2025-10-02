ANAF i-a luat casa lui Klaus Iohannis din centrul Sibiului. De ce spune Bogdan Chirieac că o să-l simpatizăm enorm

Procesul de executare silită a fostului președinte Klaus Iohannis a înregistrat o turnură neașteptată la Sibiu, unde inspectorii ANAF au ridicat cheile imobilului situat pe strada Nicolae Bălcescu. Potrivit unor surse citate de România TV, momentul predării ar fi fost tensionat, fiind consemnat chiar un schimb de replici între reprezentanții Fiscului și fostul șef al statului. Măsura survine la câteva săptămâni după notificarea oficială transmisă familiei Iohannis, prin care li se solicita eliberarea locuinței și achitarea sumei de aproximativ un milion de euro, reprezentând contravaloarea chiriilor încasate de-a lungul anilor.

Conform informațiilor disponibile, obligațiile financiare ale familiei Iohannis includ atât suma aferentă chiriei acumulate în perioada în care au beneficiat de drepturile de proprietate, cât și actualizarea acesteia cu dobânzi și inflație. ANAF a precizat că recuperarea banilor se va face fie pe cale amiabilă, fie prin măsuri de poprire, în funcție de evoluția cazului. Surse apropiate anchetei vorbesc despre o operațiune atent monitorizată, având în vedere atât dimensiunea publică a dosarului, cât și implicațiile juridice și politice pe termen lung. Analistul Bogdan Chirieac a avut o intervenție pe subiect la televiziunea citată.

„Este un om necăjit, cu poprire pe pensie, ce să zic. De domnul Klaus Iohannis o să ne fie tare dor și o să-l simpatizăm enorm de aici în doi ani de zile, cel mult. Atenție, cel mult doi ani de zile. Ce mă face să cred asta este intuiția, deja țara este condusă prin intuiție. Am văzut cum domnul președinte Nicușor Dan ne-a spus că are o intuiție despre ingerințele din alegerile anulate de anul trecut. Văzându-i pe cei care sunt acum la putere, vă spun că o să ne fie tuturor foarte dor de Klaus Iohannis. Peste doi ani, o să fim chiar nemulțumiți că l-au executat pe bietul om”, a comentat ironic Bogdan Chirieac.