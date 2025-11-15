€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Internațional AfD, exclus categoric de la guvernare în Germania. Friedrich Merz respinge orice alianţă
Data publicării: 16:15 15 Noi 2025

AfD, exclus categoric de la guvernare în Germania. Friedrich Merz respinge orice alianţă
Autor: Florin Răvdan

Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, liderul CDU
 

Cancelarul federal german Friedrich Merz a reiterat sâmbătă că partidul său nu va coopera cu partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), informează dpa. "Nu pentru că între noi există un...

Cancelarul federal german Friedrich Merz a reiterat sâmbătă că partidul său nu va coopera cu partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), informează dpa.

"Nu pentru că între noi există un zid de protecţie - uitaţi acest cuvânt - ci pentru că noi suntem la ani lumină distanţă de acest partid", a declarat Merz în timpul unei reuniuni a aripii de tineret a blocului său conservator, în oraşul Rust din sud-vestul Germaniei. "Nu avem nimic în comun cu ei", a subliniat el.

Merz a declarat în mod constant că blocul său politic nu va colabora niciodată cu AfD, un concept pe care el l-a numit "zid de protecţie" ('Brandmauer' în germană).

El a subliniat sâmbătă că nu are nicio intenţie să pună în pericol moştenirea partidului său, pe care le asociază cu nume precum Helmut Kohl şi Konrad Adenauer.

Merz a subliniat de asemenea că în timpul mandatului său de cancelar, Germania ar trebui să rămână o ţară deschisă pentru migranţi. El a subliniat că în timp ce imigraţia ilegală trebuie combătută în mod constant, imigranţii care vor să lucreze în Germania vor fi bineveniţi şi pe viitor.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, Friedrich Merz şi-a exprimat sâmbătă convingerea că acţiunea asupra schimbărilor climatice poate fi extinsă doar în cooperare cu industria.

"În acest guvern federal, noi nu mai urmărim politica climatică împotriva industriei. Noi o urmărim alături de industrie", a spus Merz.

Potrivit cancelarului federal german, industria ar trebui să ofere inovaţii care să pună Germania "din nou în prim-planul politicii de mediu la nivel mondial".

"Aceasta este schimbarea pe care am făcut-o", a declarat Merz.

O săptămâna în urmă, Friedrich Merz a participat la summitul ONU privind schimbările climatice care a avut loc în Brazilia, unde a îndemnat la un "efort global" în lupta împotriva încălzirii globale, scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

afd
germania
friedrich merz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Astrograma lui Cătălin Drulă: Ce spun astrele despre candidatura sa la primăria capitalei - VIDEO
Publicat acum 21 minute
Chirurgia robotică, standardul de aur. Dr. Teodor Buliga (SANADOR) la DC Medical și DC News
Publicat acum 25 minute
38 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov. Mesajul transmis de Ilie Bolojan
Publicat acum 32 minute
Horoscop 17-23 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 48 minute
Se lucrează la un nou sistem de calificare la Cupa Mondială
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close