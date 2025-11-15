AfD, exclus categoric de la guvernare în Germania. Friedrich Merz respinge orice alianţă

Cancelarul federal german Friedrich Merz a reiterat sâmbătă că partidul său nu va coopera cu partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), informează dpa.

"Nu pentru că între noi există un zid de protecţie - uitaţi acest cuvânt - ci pentru că noi suntem la ani lumină distanţă de acest partid", a declarat Merz în timpul unei reuniuni a aripii de tineret a blocului său conservator, în oraşul Rust din sud-vestul Germaniei. "Nu avem nimic în comun cu ei", a subliniat el.

Merz a declarat în mod constant că blocul său politic nu va colabora niciodată cu AfD, un concept pe care el l-a numit "zid de protecţie" ('Brandmauer' în germană).

El a subliniat sâmbătă că nu are nicio intenţie să pună în pericol moştenirea partidului său, pe care le asociază cu nume precum Helmut Kohl şi Konrad Adenauer.

Merz a subliniat de asemenea că în timpul mandatului său de cancelar, Germania ar trebui să rămână o ţară deschisă pentru migranţi. El a subliniat că în timp ce imigraţia ilegală trebuie combătută în mod constant, imigranţii care vor să lucreze în Germania vor fi bineveniţi şi pe viitor.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, Friedrich Merz şi-a exprimat sâmbătă convingerea că acţiunea asupra schimbărilor climatice poate fi extinsă doar în cooperare cu industria.

"În acest guvern federal, noi nu mai urmărim politica climatică împotriva industriei. Noi o urmărim alături de industrie", a spus Merz.

Potrivit cancelarului federal german, industria ar trebui să ofere inovaţii care să pună Germania "din nou în prim-planul politicii de mediu la nivel mondial".

"Aceasta este schimbarea pe care am făcut-o", a declarat Merz.

O săptămâna în urmă, Friedrich Merz a participat la summitul ONU privind schimbările climatice care a avut loc în Brazilia, unde a îndemnat la un "efort global" în lupta împotriva încălzirii globale, scrie Agerpres.