Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!" / Alertă antiaeriană în tot Israelul
Data actualizării: 09:14 10 Apr 2026 | Data publicării: 08:33 10 Apr 2026

Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
Autor: Andrei Itu

imagine cu o racheta, razboi Atac cu rachetă/ rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

În cadrul acestui LIVE TEXT regăsiți cele mai recente informații și declarații despre evenimentele importante din conflictul din Orientul Mijlociu, ajuns în a 42-a zi.

UPDATE - Trump avertizează Iranul contra taxării navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz: Nu aşa ne-am înţeles!

Preşedintele american Donald Trump a avertizat joi Iranul împotriva perceperii de taxe pentru navele care vor să tranziteze strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă crucială controlată de Teheran, care a blocat-o în ultimele săptămâni, relatează AFP şi Reuters.

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Trump spune că a primit "informaţii conform cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz". "Au interesul să nu o facă, iar dacă o fac, mai bine să se oprească acum!", a adăugat Trump, în a doua zi a fragilului armistiţiu dintre Statele Unite şi Iran.

Într-un al doilea mesaj, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: "Foarte curând, veţi vedea petrolul începând să curgă liber, cu sau fără ajutorul Iranului", înainte de a comenta, într-un al treilea mesaj mai târziu în aceeaşi seară: "Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune scandaloasă, cu petrolul pe care îl lasă să treacă prin strâmtoarea Ormuz".

"Nu acesta este acordul pe care îl avem!", a subliniat preşedintele american.

Update: Alertă antiaeriană în tot Israelul în primele ore ale zilei de vineri

Alerta vizează inclusiv zona comercială din Tel Aviv și în orașul de coastă Ashdod din sud, ca urmare a lansării de rachete din Liban, transmite AFP. Fragilul armistițiu încheiat între SUA și Iran este pus la încercare din cauza ciocnirilor fără oprire dintre Israel și Hezbollah.

