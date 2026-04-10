Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul

În cadrul acestui LIVE TEXT regăsiți cele mai recente informații și declarații despre evenimentele importante din conflictul din Orientul Mijlociu, ajuns în a 42-a zi.
Preşedintele american Donald Trump a avertizat joi Iranul împotriva perceperii de taxe pentru navele care vor să tranziteze strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă crucială controlată de Teheran, care a blocat-o în ultimele săptămâni, relatează AFP şi Reuters.
Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Trump spune că a primit "informaţii conform cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz". "Au interesul să nu o facă, iar dacă o fac, mai bine să se oprească acum!", a adăugat Trump, în a doua zi a fragilului armistiţiu dintre Statele Unite şi Iran.
Într-un al doilea mesaj, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: "Foarte curând, veţi vedea petrolul începând să curgă liber, cu sau fără ajutorul Iranului", înainte de a comenta, într-un al treilea mesaj mai târziu în aceeaşi seară: "Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune scandaloasă, cu petrolul pe care îl lasă să treacă prin strâmtoarea Ormuz".
"Nu acesta este acordul pe care îl avem!", a subliniat preşedintele american.
Alerta vizează inclusiv zona comercială din Tel Aviv și în orașul de coastă Ashdod din sud, ca urmare a lansării de rachete din Liban, transmite AFP. Fragilul armistițiu încheiat între SUA și Iran este pus la încercare din cauza ciocnirilor fără oprire dintre Israel și Hezbollah.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News