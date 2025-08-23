Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora

România depinde tot mai mult de muncitorii străini, în timp ce românii plecați la muncă în Europa nu se mai întorc acasă.

S-a lăsat cu scandal și bătaie într-o fabrică din România, între români și nepalezi. Totul ar fi pornit de la cutie de aracet.

Tot mai mulți cetățeni din Nepal sau Sri Lanka își găsesc locuri de muncă în România, deși cu greu de pot adapta în țările europene.

Adevărul e, însă, că România depinde tot mai mult de muncitorii străini, pentru că nepalezii și srilankezii preiau locurile de muncă pe care românii le refuză.

Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează însă că integrarea acestor lucrători nu poate fi realizată fără implicarea statului român, blocat de birocrație și lipsa de viziune, în timp ce românii din diaspora nu sunt atrași să revină acasă.

"Dacă facem eforturi de ambele părți, acești oameni se pot adapta. Dar pentru asta ar trebui ca și statul român, așa putred cum este, să facă eforturi în sensul integrării acestor persoane de care România are nevoie. Ei își ajută foarte mult familiile din țările din care provin, dar adevărul e că România are acum o forță dramatică de forță de muncă în diverse sectoare, precum HoReCa.

Curierii, majoritar sunt cetățenii din aceste state, emigranți. Înțeleg că sunt și în zona de construcție și în zona industrială.

E nevoie de forță de muncă, pentru că România nu reușește să-și aducă românii aflați la muncă în Uniunea Europeană înapoi în țară, asta pentru că administrația e blocată la noi, că birocrația e aberantă și că nu se dă posibilitatea creării de locuri de muncă, iar oamenii aceștia fac muncile pe care românii nu mai acceptă să le facă.

Ați văzut des românii pe bicicletă, cu sacul în spate, ducând mâncare ici - colo? Eu nu prea am văzut", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News