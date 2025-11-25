€ 5.0890
DCNews Stiri Internațional Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
Data actualizării: 15:43 25 Noi 2025 | Data publicării: 15:36 25 Noi 2025

Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump si Volodimir Zelenski in Biroul Oval Foto: Agerpres
 

În urma negocierilor dintre Kiev și Washington, Ucraina a acceptat un acord de pace modificat, au declarat doi oficiali americani.

Ucraina a fost de acord cu propunerea de pace mediată de administrația Trump, cu excepția câtorva detalii minore încă nerezolvate, potrivit relatărilor presei americane, notează Sky News.

Planul de pace american de 28 de puncte a rămas în prezent la doar 19 puncte, potrivit mai multor rapoarte. Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe de la Moscova, a precizat azi că nu a primit nicio informare privitoare la acesta.

Șeful Consiliului Național de Securitate de la Kiev, Rustem Umerov, a declarat că Ucraina va încerca să organizeze vizita lui Zelenski la Casa Albă chiar luna aceasta, după ce delegațiile americană și ucraineană „au ajuns la o înțelegere comună” privind termenii unui acord în timpul discuțiilor de la Geneva, potrivit presei ucrianene și internaționale.

Aliații europeni, care au prezentat propria contrapropunere la planul în 28 de puncte, au aranjat în grabă o serie de întâlniri în ultimele zile, în efortul de a ține pasul cu negocierile.

Acest lucru vine după ce au apărut rapoarte conform cărora oficiali americani și ruși, inclusiv secretarul armatei americane, Dan Driscoll, s-au întâlnit astăzi la Abu Dhabi pentru discuții.

CITEȘTE ȘI                -               Macron, nemulțumit de planul de pace al SUA. Ce linii roșii a trasat președintele Franței

Keir Starmer vrea o pace justă și durabilă în Ucraina

Keir Starmer a spus că proiectul inițial al planului de pace al SUA, format din 28 de puncte, includea puncte care „nu erau acceptabile”, dar avea și câteva elemente foarte importante „care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă”.

El a adăugat că că aceste două cuvinte erau importante - și orice acord pentru a pune capăt războiului trebuie să fie atât „just”, cât și „durabil”.

Discuțiile de la Geneva din weekend au făcut „pași importanți înainte” cu progrese între SUA și Ucraina privind un cadru de pace actualizat, spune Starmer.

O pace justă și durabilă poate avea loc doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, spune Starmer. Acestea sunt:

  • „Suveranitatea Ucrainei trebuie menținută”
  • „Ucraina ar trebui să se poată apăra în viitor”
  • „Problemele legate de Ucraina și viitorul său trebuie determinate de Ucraina”
  • „Elementele legate de Europa și NATO vor avea nevoie de consimțământul Europei și al membrilor NATO”

Starmer a instat, de asemenea, că „mai este mult de parcurs și un drum dificil în față”. Dar el spune că guvernul este „mai angajat ca niciodată acestei cauze”.

