Președintele Franței, Emmanuel Macron, a atras atenția la Forumul Economic Mondial după ce a apărut purtând ochelari de soare în timpul discursului său.
Liderul francez a purtat o pereche de ochelari de soare tip aviator, cu lentile albastre reflectorizante, în timp ce se adresa liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial.
Deși Macron nu a explicat motivul acestui accesoriu în timpul discursului său, dar presa franceză a relatat că Macron părea să aibă o hemoragie subconjunctivală, adică spargerea unui vas de sânge din ochi.
Întrebarea a apărut frecvent în spațiul public, dar e important să separăm faptele verificabile de speculații. De ce ar putea purta Emmanuel Macron ochelari într-o sală? Motivele pot fi banale și comune corecție de vedere (miopie, hipermetropie, presbiopie), mai ales la citit sau în lumină artificială; oboseală oculară după program intens; sensibilitate la lumină sau uscăciune oculară; infecții ușoare sau iritații (conjunctivită, alergii); pur și simplu preferință personală sau context formal.
Purtarea ochelarilor nu indică automat o problemă medicală.
DCNews i-a solicitat un punct de vedere prof. dr. Monica Pop cu privire la situația de sănătate a președintelui francez Emmanuel Macron.
"De multe ori nu există vreo cauză, e un traumatism minim, de exemplu s-a atins în somn. Chiar nu e vreo problemă, e puțin inestetic, dar nimic grav. Nu poate fi ceva îngrijorător, se numește hemoragie subconjunctivală și nu e ceva grav", a explicat Monica Pop.
Grupul italian iVision Tech, care deține brandul francez Henry Jullien, a confirmat că ochelarii purtați de Emmanuel Macron sunt modelul Pacific S 01, disponibil pe site-ul oficial la prețul de 659 de euro.
de Val Vâlcu