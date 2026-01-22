€ 5.0961
DCNews Stiri Speculații și teorii: De ce a purtat Macron ochelari de soare în sală la Davos. Explicația medicului Monica Pop
Data actualizării: 10:42 22 Ian 2026 | Data publicării: 10:42 22 Ian 2026

EXCLUSIV Speculații și teorii: De ce a purtat Macron ochelari de soare în sală la Davos. Explicația medicului Monica Pop
Autor: Dana Mihai

emmanuel macron ochelari Macron / Agerpres

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a atras atenția la Forumul Economic Mondial după ce a apărut purtând ochelari de soare în timpul discursului său.

Liderul francez a purtat o pereche de ochelari de soare tip aviator, cu lentile albastre reflectorizante, în timp ce se adresa liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial.

Speculații privind starea de sănătate a președintelui francez

Deși Macron nu a explicat motivul acestui accesoriu în timpul discursului său, dar presa franceză a relatat că Macron părea să aibă o hemoragie subconjunctivală, adică spargerea unui vas de sânge din ochi.

De ce avea ochleari Emmanuel Macron în sală? De unde apar rupturi la vasele oculare? Sunt vânătăi de la botox?

Întrebarea a apărut frecvent în spațiul public, dar e important să separăm faptele verificabile de speculații. De ce ar putea purta Emmanuel Macron ochelari într-o sală? Motivele pot fi banale și comune corecție de vedere (miopie, hipermetropie, presbiopie), mai ales la citit sau în lumină artificială; oboseală oculară după program intens; sensibilitate la lumină sau uscăciune oculară; infecții ușoare sau iritații (conjunctivită, alergii); pur și simplu preferință personală sau context formal.

Purtarea ochelarilor nu indică automat o problemă medicală.

Monica Pop: „Nu este nimic grav”

DCNews i-a solicitat un punct de vedere prof. dr. Monica Pop cu privire la situația de sănătate a președintelui francez Emmanuel Macron.

Citește și: Remarca lui Donald Trump despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos

"De multe ori nu există vreo cauză, e un traumatism minim, de exemplu s-a atins în somn. Chiar nu e vreo problemă, e puțin inestetic, dar nimic grav. Nu poate fi ceva îngrijorător, se numește hemoragie subconjunctivală și nu e ceva grav", a explicat Monica Pop.

Cât au costat ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos

Grupul italian iVision Tech, care deține brandul francez Henry Jullien, a confirmat că ochelarii purtați de Emmanuel Macron sunt modelul Pacific S 01, disponibil pe site-ul oficial la prețul de 659 de euro.

