Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan: Dacă va face asta, atunci trebuie să plece acasă!

Citiți și - Diana Tache: Magistrații, tupeu inimaginabil. Nu te poți crede Dumnezeu pentru că te duci la serviciu

Sorin Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, pe holurile Parlamentului, care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul Ilie Bolojan, în cazul în care va propune un nou proiect, privind pensiile magistraților și nu va avea un dialog cu toţi factorii implicaţi.

”Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Citiți și - Sorin Grindeanu: Proiectul Legii pensiilor speciale ar fi picat la CCR și pe fond