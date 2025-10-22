€ 5.0831
Data actualizării: 15:37 22 Oct 2025 | Data publicării: 15:37 22 Oct 2025

Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan: Dacă va face asta, atunci trebuie să plece acasă!
Autor: Andrei Itu

parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus în ce caz trebuie să plece premierul Ilie Bolojan, cu referire la pensiile magistraților.

Citiți și - Diana Tache: Magistrații, tupeu inimaginabil. Nu te poți crede Dumnezeu pentru că te duci la serviciu

Sorin Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, pe holurile Parlamentului, care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul Ilie Bolojan, în cazul în care va propune un nou proiect, privind pensiile magistraților și nu va avea un dialog cu toţi factorii implicaţi.

”Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Citiți și - Sorin Grindeanu: Proiectul Legii pensiilor speciale ar fi picat la CCR și pe fond

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
plecare ilie bolojan
pensii magistrati
