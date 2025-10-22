În contextul în care reforma pensiilor magistraților a fost trântită de Curtea Constituțională, jurnalista Diana Tache, a evidențiat, la Miercurea Neagră, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, președintele GIP, de ce este absurdă protecția privilegiilor magistraților, având în vedere că, de exemplu, medicul sau profesorul nu beneficiază de pensii speciale, deși au responsabilități la fel de mari.

"Tupeu inimaginabil"

"Ei trebuie să înțeleagă că acest tip de tupeu inimaginabil, cu privire la protecția acestor privilegii, nu este nicăieri în lume. Pentru că tot aud magistrați revoltați, foști judecători de Curte Constituțională revoltați că: Dom'le, dar de ce vorbiți despre noi? Noi am muncit o viață! Și profesorul muncește o viață, și medicul muncește o viață.

Magistratura este o meserie liberală și nu pleacă nimeni în magistratură să se îmbogățească. Asta știm, nu te poți crede Dumnezeu pentru că te duci la serviciu și îți faci treaba și tu să fii pe primul loc", a declarat Diana Tache.

"Dar dacă ești în magistratură, în România, ești un mini-Dumnezeu, un sfințișor...", a completat Bogdan Chirieac.

"Tocmai de aceea spun că muncile acestea intelectuale, deosebit de importante, cu responsabilități, respectiv jurnalistul, profesorul, medicul nu sunt răsplătiți cu pensii speciale, pentru că le-au trecut generații unor profesori prin mână sau că s-au salvat vieți pe bandă rulantă în mâna medicului.", a mai spus Diana Tache, la Miercurea Neagră, de la DC News și DC News TV.

