Data publicării: 21:02 21 Oct 2025

EXCLUSIV Bolojan, pensiile magistraților și alegerile din București. Dezbatem totul la Miercurea Neagră!
Autor: Anca Murgoci

miercurea-neagra-anunt-austeritate_89327100 Foto: DC NEWS
 

Pe 22 octombrie vă așteptăm la Miercurea Neagră.

„Pe 22 octombrie, la ora 12.00, vă așteptăm la Miercurea Neagră. Sunt cu Diana Tache și Mugur Ciuvică. Să vedem dacă Mugur Ciuvică vrea demisia lui Ilie Bolojan. Să vedem ce mai zice… știți că, mai nou, Ciuvică e de acord și cu pensiile speciale ale magistraților. Trebuie să facem ordine aici. Trimiteți-mi întrebări, trimiteți-mi, cum să spun… întrebări constructive. Să-l aducem pe Ciuvică pe calea cea bună. Avem nevoie de el; la sfârșitul zilei, până la urmă, ce ne facem fără Ciuvică?! Vă dați seama… la Miercurea Neagră...


Dar în orice caz... Fie vorba între noi, față de vremurile pe care le trăim, Miercurea Neagră e chiar albă, albă, albă. Ne vedem la ora 12.00, miercuri”, a zis Bogdan Chirieac pe TikTok.

Așadar:

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm către Ilie Bolojan. Ce va face premierul? „Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu”, a zis liderul PSD.

Ce se va întâmpla cu pensiile magistraților?

S-a decis data alegerilor pentru Primăria București: 7 decembrie

Pe cine alegem la Capitală? Cine are șanse să câștige? Ce calcule se fac?

Ar trebui să fie un candidat comun sau fiecare partid să aibă candidat propriu?

Totul despre ultimele mișcări ale lui Nicușor Dan!

Ce îi mai așteaptă pe români? 

Ce scoate la iveală explozia de la blocul din Rahova?

Despre toate acestea și multe altele vorbim la Miercurea Neagră, de la ora 12.00, pe Facebook și Youbube DC News și DC News TV!

