Sorin Grindeanu: Proiectul Legii pensiilor speciale ar fi picat la CCR și pe fond

Sorin Grindeanu a spus că judecătorii CCR au judecat doar pe forma legii. Mai mult, dacă intrau pe fond, legea ar fi picat oricum, deoarece erau articole neconstituționale.

”Proiectul oricum ar fi fost respins și pe fond”

”Înțeleg, pe surse, că proiectul oricum ar fi fost respins și pe fond. În acest moment, pe ceea ce am văzut ca și comunicare de la CCR, am văzut că proiectul a fost respins pe formă. Unul dintre lucrurile care au fost așezate greșit a fost această lipsă de consultare a CSM, pe care inclusiv președintele a sesizat-o”, a spus Sorin Grindeanu.

”Inclusiv președintele României a spus asta”

”Inclusiv președintele României a spus că există niște articole, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ICCJ, cu CSM. Nu s-a ținut cont în acest proiect de lege nici de observațiile președintelui”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Amintim că CCR a admis integral sesizarea ÎCCJ pe reforma pensiilor magistraților, arată ultimele informații, pe surse. Reforma pensiilor magistraților a picat pe formă, cu 5 la 4 voturi. CCR reclamă probleme de procedură, ceea ce înseamnă că legea va trebui să reia toți pașii procedurali. Vezi detalii aici!