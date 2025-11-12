€ 5.0846
Data actualizării: 19:54 12 Noi 2025 | Data publicării: 18:52 12 Noi 2025

Grindeanu a numit motivul pentru scăderea PSD în sondaje: Vom corecta acest lucru
Autor: Iulia Horovei

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a numit motivul pentru scăderea popularității partidului său, anunțând că se vor lua măsuri pentru a corecta situația.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că scăderea popularității partidului pe care îl conduce în rândul electoratului, în favoarea formațiunii politice AUR, se datorează lipsei de vizibilitate pe rețelele de socializare și promite „corectarea” acestei situații.

Grindeanu: „Probabil că noi lipsim foarte mult din ceea ce înseamnă social media”

„Asta e o chestiune care în acest moment cred că trebuie să ne preocupe nu doar pe noi, cei de la PSD, ci și pe celelalte partide, să spunem tradiționale. Probabil că noi lipsim foarte mult din ceea ce înseamnă social media, modul în care se promovează aceste partide mai noi. Trebuie să corectăm acest lucru și-l vom corecta”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit protv.

Citește și: SONDAJ. Pentru prima dată, AUR scade

AUR, SOS și POT, „extrem de prezente” pe social media

În acest sens, el a dat exemplul partidelor AUR, SOS și POT, despre care a spus că „au un populism dus la extrem”, dar sunt „extrem de prezente pe rețelele de socializare”.

„(...) Care este fondul (n.r. motivul) să votez AUR sau SOS? (...) Domnii respectivi au un populism dus la extrem, (...) pe care îl vedem cu toții. Că vorbim de AUR, că vorbim de SOS sau de POT, e un populism cu accente, de multe ori, care depășesc inclusiv granițele normalului, dar care este extrem de prezent pe rețelele de socializare. Și n-am văzut din partea lor să facă ceva. Să știți că populismul nu dă de mâncare”, a mai declarat președintele PSD.

Citește și: CSM vs. Oana Gheorghiu. Grindeanu laudă demersul lui Nicușor Dan și critică Guvernul Bolojan

Citește și: Grindeanu spune că „s-a pierdut vremea” de la pronunțarea deciziei CCR privind pensiile magistraților

