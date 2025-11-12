Grindeanu a numit motivul pentru scăderea PSD în sondaje: Vom corecta acest lucru

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că scăderea popularității partidului pe care îl conduce în rândul electoratului, în favoarea formațiunii politice AUR, se datorează lipsei de vizibilitate pe rețelele de socializare și promite „corectarea” acestei situații.

Grindeanu: „Probabil că noi lipsim foarte mult din ceea ce înseamnă social media”

„Asta e o chestiune care în acest moment cred că trebuie să ne preocupe nu doar pe noi, cei de la PSD, ci și pe celelalte partide, să spunem tradiționale. Probabil că noi lipsim foarte mult din ceea ce înseamnă social media, modul în care se promovează aceste partide mai noi. Trebuie să corectăm acest lucru și-l vom corecta”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit protv.

AUR, SOS și POT, „extrem de prezente” pe social media

În acest sens, el a dat exemplul partidelor AUR, SOS și POT, despre care a spus că „au un populism dus la extrem”, dar sunt „extrem de prezente pe rețelele de socializare”.

„(...) Care este fondul (n.r. motivul) să votez AUR sau SOS? (...) Domnii respectivi au un populism dus la extrem, (...) pe care îl vedem cu toții. Că vorbim de AUR, că vorbim de SOS sau de POT, e un populism cu accente, de multe ori, care depășesc inclusiv granițele normalului, dar care este extrem de prezent pe rețelele de socializare. Și n-am văzut din partea lor să facă ceva. Să știți că populismul nu dă de mâncare”, a mai declarat președintele PSD.

