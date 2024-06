Premieră mondială: Implant cerebral pentru vindecarea crizelor epileptice. Viața unui tânăr s-a schimbat radical

Neuro-stimulatorul, situat sub craniu, trimite semnale electrice adânc în creier, reducând crizele diurne ale lui Oran cu 80%. Mama sa, Justine, a declarat că de când a primit dispozitivul, fiul ei este mai fericit, mai vorbăreț și are o calitate a vieții mult mai bună. „Viitorul arată promițător, ceea ce nu aș fi îndrăznit să spun acum șase luni,” a spus femeia, scrie The Guardian.

„Epilepsia le-a schimbat complet viața lui Oran și familiei sale, iar să-l vedem călărind un cal și recâștigându-și independența este absolut uluitor. Nu am putea fi mai fericiți să facem parte din călătoria lor.” a declarat Martin Tisdall, consultant neurochirurg pediatric care a condus echipa chirurgicală.

Oran, care are 13 ani și locuiește în Somerset, a suferit operația în octombrie, ca parte a unui studiu realizat în parteneriat cu University College London, King’s College Hospital și Universitatea Oxford. Băiatul are sindromul Lennox-Gastaut, o formă de epilepsie rezistentă la tratament, pe care a dezvoltat-o la vârsta de trei ani. Între acel moment și până la implantarea dispozitivului nu a avut o singură zi fără o criză, uneori suferind sute de crize pe zi. Adesea își pierdea cunoștința și înceta să respire, necesitând resuscitare. Aceasta însemna că Oran avea nevoie de îngrijire continuă și era la un risc semnificativ crescut de moarte subită neașteptată în epilepsie - risc cunoscut sub termenul de Sudep.

Neuro-transmițătorul Picostim, produs de compania britanică Amber Therapeutics, a fost implantat cu ajutorul a doi electrozi inserați adânc în creierul lui Oran, până la talamus, un centru important al creierului. Electrozii, plasați cu o precizie de sub un milimetru, au fost conectați la neuro-stimulatorul de 3,5 cm pătrați și 0,6 cm grosime, care a fost fixat în craniul lui Oran. Dispozitivul poate fi reîncărcat prin intermediul unor căști purtabile. După recuperarea post-operatorie, dispozitivul lui Oran a fost activat, oferind o stimulare electrică ușoară constantă pentru a bloca căile electrice care permit crizelor să se instaleze.

„Am văzut o mare îmbunătățire, crizele s-au redus și sunt mai puțin severe. Este mult mai vorbăreț, este mai implicat. A împlinit 13 ani și acum cu siguranță am un adolescent.”, spune mama lui Oran.

Studiul pilot (Children’s Adaptive Deep Brain Stimulation for Epilepsy Trial) va recruta acum încă trei pacienți cu sindrom Lennox-Gastaut, cu intenția de a include în total 22 de pacienți în studiu. Tisdall a declarat: „În fiecare zi vedem impacturile epilepsiei necontrolabile care pun în pericol viața și care limitează viața. Poate face școala sau hobby-urile absolut imposibile.

„Stimularea profundă a creierului ne aduce mai aproape ca niciodată de a opri crizele epileptice pentru pacienții care au foarte puține opțiuni de tratament eficace. Suntem încântați să construim baza de dovezi pentru a demonstra capacitatea stimulării profunde a creierului de a trata epilepsia pediatrică și sperăm că în anii următori va deveni un tratament standard pe care îl putem oferi.”, a încheiat Tisdall.

