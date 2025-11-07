€ 5.0860
Data publicării: 17:30 07 Noi 2025

Karol Nawrocki: Polonezii plătesc prea mult pentru energie. E timpul să punem capăt scumpirilor / video
Autor: Ioan-Radu Gava

presedintele poloniei karol nawrocki Foto: Agerpres
 

Președintele polonez Karol Nawrocki vrea prețuri mai mici la energie pentru cetățenii țării.

Într-o postare pe Facebook, Karol Nawrocki, președintele suveranist al Poloniei, anunță punerea în aplicare a Legii Gurent Ieftin - 33% (Tani prąd - 33 %).

„Polonezii plătesc prea mult pentru energia electrică, iar acest lucru este de neînțeles. Legea prezidențială Curent ieftin – 33% reprezintă realizarea uneia dintre principalele angajamente din Planul celor 21 de postulate. Este timpul să punem capăt scumpirilor la energie. Este un fapt concret, nu o promisiune!”, a scris Karol Nawrocki pe pagina sa de Facebook.

Tani prąd - 33 % este o iniţiativă legislativă semnată de preşedintele Karol Nawrocki şi trimisă spre dezbatere în Sejm-ul de la Varșovia.

Proiectul promite reducerea costului energiei electrice pentru gospodăriile casnice cu aproximativ o treime (~33 %). Acesta promite economii estimative de 800 de zloți pe an pentru o familie medie.

