Data publicării: 16:21 06 Noi 2025

Nawrocki a început „ofensiva internațională a Poloniei“: Nu vom fi de acord ca UE să decidă în privința migrației / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

nawrocki-presedintele-poloniei_86575400 Foto: Agerpres
 

Președintele polonez Karol Nawrocki s-a întâlnit cu premierul slovac Robert Fico.

Karol Nawrocki, președintele suveranist din Polonia, a avut în aceste zile o întâlnire cu premierul slovac Robert Fico. Liderul de la Varșovia a descris discuțiile ca făcând parte dintr-o „ofensivă internațională a Poloniei“.

El a precizat că își dorește o întărire a formatelor regionale, atât V4, cât și Inițiativa celor Trei Mări și Formatul București 9.

„La Bratislava am discutat cu autoritățile Slovaciei despre securitatea regiunii și cooperarea în cadrul Grupului de la Vișegrad (V4), Inițiativei celor Trei Mări și Formatului B9“, a scris Nawrocki.

Nu în ultimul rând, președintele polonez a ținut să transmită că Polonia, alături de Slovacia, rămân ferme pe poziții în ceea ce privește migrația.

„Polonia și Slovacia vorbesc pe o singură voce: Nu vom fi de acord ca Bruxelles-ul să decidă în privința migrației“, a conchis Karol Nawrocki.

