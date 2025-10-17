FOTO Produs cu substanță toxică, retras de la Kaufland

Kaufland retrage de la vânzare un lot dintr-un produs care prezintă o substanță toxică și interzisă în produsele alimentare.
Este vorba despre scoaterea de la vânzare a lotului 43825 - ”Strop de Soare – miere de tei” - din cauza prezenței cloramfenicolului, o substanță interzisă în produsele în produsele alimentare de origine animală (lapte, carne, ouă, miere etc.).
Cloramfenicolul poate provoca efecte toxice grave asupra sănătății umane, chiar și în doze foarte mici, în special asupra sistemului hematopoietic (măduva osoasă).
Kaufland a anunțat că operatorul economic Ciril Shop & Go SRL a retras de la vânzare produsul Strop de Soare miere de tei 500 g cu număr de lot 43825, și cu termenul de valabilitate: 15.09.2027.
”Nume produs pe etichetă: Strop de Soare miere de tei
Producător: Apicola Costache SRL
Gramaj: 500 g
Nr. lot: 43825
Cod bare: 5941850481142
Detalii referitoare la ceea ce este în neregulă cu produsul:
Dorim să vă aducem la cunoștință că operatorul economic Ciril Shop & Go SRL a retras de la vânzare produsul Strop de Soare miere de tei 500 g cu număr de lot 43825, și cu termenul de valabilitate: 15.09.2027.
Măsura de retragere a produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumator au fost declanșate de prezența cloramfenicolului în lotul de miere menționat.
Se recomandă persoanelor care dețin lotul de produsul descris mai sus
să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere creată”, potrivit unui anunț apărute pe site-ul ANSVSA.
