€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:33 17 Oct 2025 | Data publicării: 22:11 17 Oct 2025

FOTO Produs cu substanță toxică, retras de la Kaufland
Autor: Andrei Itu

supermarketul-unde-nu-mai-scanezi-si-nu-mai-platesti_13316600 Foto: Freepik
 

Kaufland retrage de la vânzare un lot dintr-un produs care prezintă o substanță toxică și interzisă în produsele alimentare.

Este vorba despre scoaterea de la vânzare a lotului 43825 - ”Strop de Soare – miere de tei” - din cauza prezenței cloramfenicolului, o substanță interzisă în produsele în produsele alimentare de origine animală (lapte, carne, ouă, miere etc.).

Cloramfenicolul poate provoca efecte toxice grave asupra sănătății umane, chiar și în doze foarte mici, în special asupra sistemului hematopoietic (măduva osoasă). 

Lot din ”Strop de Soare – miere de tei”, retras de la Kaufland

Kaufland a anunțat că operatorul economic Ciril Shop & Go SRL a retras de la vânzare produsul Strop de Soare miere de tei 500 g cu număr de lot 43825, și cu termenul de valabilitate: 15.09.2027.

”Nume produs pe etichetă: Strop de Soare miere de tei 

Producător: Apicola Costache SRL

Gramaj: 500 g

Nr. lot: 43825

Cod bare: 5941850481142

Foto

Sursa poza ANSVSA

Detalii referitoare la ceea ce este în neregulă cu produsul:

Dorim să vă aducem la cunoștință că operatorul economic Ciril Shop & Go SRL a retras de la vânzare produsul Strop de Soare miere de tei 500 g cu număr de lot 43825, și cu termenul de valabilitate: 15.09.2027.

Măsura de retragere a produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumator au fost declanșate de prezența cloramfenicolului în lotul de miere menționat.

Măsuri pe care trebuie să le ia consumatorul:

Se recomandă persoanelor care dețin lotul de produsul descris mai sus

să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului,  fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere creată”, potrivit unui anunț apărute pe site-ul ANSVSA.

Citiți și - Bomba dată de ANSVSA la experimentul surpriză cu laptele și produsele lactate bio „false” vândute în marile magazine

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

produs retras kaufland
miere de tei retrasa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Sfârșit cumplit pentru doi copii. Au murit înecați într-o baltă dintr-un sat din Vaslui
Publicat acum 16 minute
Ce meniu i-a pregătit Trump lui Zelenski, cu ocazia vizitei la Casa Albă
Publicat acum 30 minute
Primul "telefon-robot" din lume! Va avea AI și cameră cu braț robotic: Devine un companion emoțional ce evoluează autonom
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Imaginile care au cutremurat Internetul: Ce s-a întâmplat cu victima prinsă sub o placă de beton care dădea din mână
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Spectacol celest în octombrie. Cum poți urmări cometa C/2025 R2 (SWAN)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close