Ricky Martin își dă în judecată nepotul pentru "false acuzaţii" de incest. Câți bani îi cere

Artistul l-a dat în judecată pe tânărul în vârstă de 21 de ani și îi cere daune în valoare de milioane de dolari. Cântărețul Ricky Martin (50 de ani) a primit un ordin de restricție în urma unui incident de incest și violență domestică, care s-ar fi petrecut în Puerto Rico, la începutul lunii iulie. Identitatea victimei nu a fost făcută publică oficial, însă „Daily Mail‟ relatează că este vorba de nepotul cântărețului, Dennis Yadiel Sánchez, care susține că ar fi avut o relație timp de șapte luni cu unchiul lui, Ricky Martin. Sánchez a mai spus că artistul consuma cantități mari de substanțe interzise și că îl hărțuia.

Reacția lui Ricky Martin

Atât Ricky Martin, cât și avocații acestuia au respins acuzațiile și își pregătesc apărarea. Artistul a intentat un proces împotriva nepotului său pentru „acuzații false‟ de incest și violență domestică și îi cere acestuia daune de 20 de milioane de dolari. El susține că Sánchez încearcă să „îi distrugă reputația și integritatea, iar acuzațiile aduse sunt făcute în mod intenționat, fără nicio cauză probabilă, cu o nerespectare serioasă a adevărului‟.

Dennis Yadiel Sánchez promovează o campanie de hărțuire în mediul online împotriva unchiului său. El a postat inclusiv numărul de telefon mobil privat al lui Martin pe rețelele de socializare și a creat un cont de Instagram pentru unul dintre copiii minori ai cântărețului, relatează „Yahoo Entertainment‟. Ricky Martin dorește, de asemenea, să i se interzică lui Sánchez comunicarea cu el și cu familia sa, fie personal, prin telefon și/sau prin intermediul rețelelor sociale‟.

A recunoscut că este gay în 2010

Ricky Martin a recunoscut public că este homosexual, iar acum are o viață extrem de fericită, alături de bărbatul pe care îl iubește și cei patru copii. Cântăreţul s-a căsătorit recent cu Jwan Yosef, cel care îi este partener de viaţă de câțiva ani, scrie Viva. „Nu am deschis uşi pentru noi relaţii şi nu vorbesc despre relaţii romantice, vorbesc despre orice relaţie, pentru că nu voiam ca oamenii să mă cunoască prea mult. (…) Evitam chiar să stau şi să am o relaţie cool cu nişte producători uimitori sau mari regizori de film pentru că îmi era frică că dacă petrec mai mult de două ore cu mine şi-ar da seama care este natura mea. Am pierdut atât de multă energie încercând să-mi manipulez sexualitatea”, a spus cântăreţul. În 2008, Ricky Martin a devenit tată, el având doi gemeni cu o mamă surogat.

Înainte de a recunoaște că este gay, Ricky a avut o relație de 14 ani cu vedeta TV, Rebecca de Alba. La un moment dat, artistul s-a gândit s-o ceară de soție. Artistul a mai povestit ce răspuns le-a răspuns le-a oferit copiilor săi, Matteo și Valentino, când l-au întrebat: de ce au doi tătici? „Le-am spus că fac parte dintr-o familie modernă. Este un sentiment de libertatea foarte frumos”, a adăugat Ricky Martin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News