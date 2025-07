Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc

"Ne urcăm la volan, crezând că suntem foarte tari, că nouă nu ni se poate întâmpla nimic. Discutând de-a lungul vremii cu Poliţia, care a fost un foarte bun partener în acest proiect şi în multe altele, din punctul meu de vedere, am făcut un clasament al cauzelor care duc la accidente rutiere, pentru a încerca să înţelegem dacă e nevoie de intervenţii normative pentru a schimba clasamentul. Şi am aflat un lucru, la prima vedere surprinzător. Cele mai grave accidente rutiere nu se produc pe autostrăzi sau drumuri naţionale, ci pe drumurile judeţene, între localităţile mici. În No Man's Land (n.r. ţara nimănui). Unde nu există autoritate şi se cred băieţii zmei. Se urcă băuţi la volan, crezând că nu e nimeni pe şosea. Şi ce să vezi, în curbă apare un copac. Nu îl mai văd şi se duc direct în el, cu alţi 2-3 în maşină care nu au nicio vină. Sau e cineva pe marginea şoselei, că nu avea pe unde altundeva să meargă.

E clar că lipsa de autoritate duce la accidente grave, favorizează producerea lor. Dacă oamenii ştiu că există Poliţie sau că nerespectarea legii are consecinţe în mod real, dar şi într-un termen previzibil... Nu până se ajunge la prescripţie, să nu dureze procesele ani de zile, până lumea uită.

Cel mai important lucru când pronunţi o sentinţă în materie penală nu este să pronunţi o pedeapsă mare. Ci să pronunţi o pedeapsă pe care oamenii să o simtă dreaptă, într-un termen rezonabil. Altfel nu are efecte. Dacă ai un accident rutier grav şi sentinţa vine peste 10 ani de zile, nici nu mai ştiu oamenii că s-a întâmplat. Presa nu va mai scrie de el, pentru că nu mai e de interes. Dacă lucrurile se întâmplă în mod previzibil, legea poate avea efect. Oamenii vor şti că încălcarea legii nu rămâne fără consecinţe", a declarat Robert Cazanciuc.

"Legea pare facultativă"

Senatorul a subliniat şi una dintre marile probleme ale României.

"Legea pare să fie mai degrabă facultativă pentru unii. Pentru unii care se cred grozavi sau pentru alţii care au suficiente resurse financiare, politice, să creadă că indiferent ce fac la un moment dat sunt protejaţi şi că legea este aşa... doar pentru oamenii obişnuiţi, nu pentru cei aleşi", a mai spus Robert Cazanciuc.

