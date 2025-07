Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a transmis, joi, că prin finalizarea şi darea în folosinţă a ultimului tronson din drumul expres Craiova-Piteşti (DEx 12) s-a marcat "o etapă esenţială pentru infrastructura rutieră a României".



Ministrul a fost prezent, înainte de deschiderea circulaţiei, în zona conexiunii dintre DEx 12 şi autostrada A1, în zona localităţii Oarja din judeţul Argeş. El a fost însoţit de mai multe oficialităţi locale, printre care preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Ion Mînzînă şi primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu.



"Odată cu recepţionarea ultimului sector al tronsonului 4, în lungime de aproximativ 13 km, întreaga legătură rutieră de mare viteză dintre Craiova şi Autostrada A1 este funcţională. Acest lucru permite, în premieră, circulaţia neîntreruptă pe un traseu de aproximativ 470 km de drum rapid: Craiova - Piteşti - Bucureşti (A1) - Autostrada de Centură a Capitalei Sud (A0) - Constanţa (A2)", a transmis Ciprian Şerban pe Facebook.



El a adăugat că operaţionalizarea ultimului tronson din drumul expres aduce o serie de beneficii concrete "prin reducerea semnificativă a timpilor de deplasare, creşterea siguranţei rutiere, facilitarea transportului de mărfuri şi pasageri, precum şi îmbunătăţirea conexiunii dintre centrul industrial Craiova şi Portul Constanţa".



Preşedintele CJ Argeş, Ion Mînzînă, a reamintit că se are în vedere şi conectarea oraşului Mioveni, un alt important centru al industriei auto, cu sistemul naţional de drumuri de mare viteză.



"De curând a fost inaugurat şi tronsonul Piteşti - Curtea de Argeş din autostrada spre Sibiu, iar acum am legat drumul expres Piteşti - Craiova de autostrada spre Bucureşti. Avem la Consiliul Judeţean Argeş un alt proiect important, cel al drumului expres Piteşti - Mioveni. Am avizat documentaţia pentru acest proiect care va însemna enorm pentru dezvoltarea industriei auto din Argeş şi din Dolj", a declarat Mînzînă, citat într-un comunicat al PSD Argeş.



"Craiova - Bucureşti a devenit un drum de o ora şi 45 de minute, de azi! Ne concentrăm acum pe construcţia Drumului Expres Craiova - Lugoj. Tronsonul Craiova Filiaşi are deja SF finalizat şi e în procedură de achiziţie proiectarea şi construcţia", a scris pe Facebook şi Lia Olguţa Vasilescu.



DEX 12, al cărui ultim tronson de aproximativ 13 kilometri a fost deschis circulaţiei joi, are o lungime totală de 121,1 kilometri, 107 structuri (poduri, pasaje) şi 10 noduri rutiere. Valoarea investiţiei este de 3,1 miliarde lei (fără TVA), finanţarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile (POIM şi Programul Transport 2021-2027).

