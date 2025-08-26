Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a povestit ce a întâlnit pe drumurile din centrul și vestul Europei.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a povestit, la emisiunea DC Conducem, ce senzație a avut ca pieton pe drumurile din centrul și vestul Europei, acolo unde a fost în concediu în această vară.

„În concediul meu prin Europa am zeci de kilometri pe diferite drumuri din Italia, Elveția, Franța, Austria, Germania, Ungaria, șamd, pe jos, ca pieton, pe partea stângă a drumului. Diferența față de ce e în România e enormă.

Când vii de acolo în România și faci același lucru te simți nu doar vulnerabil, ci atacat efectiv în fiecare moment. La noi în localitate se merge exagerat de tare și pietonul nu există. Eu am fost un pieton avizat, mergeam pe partea stângă a drumului, și foarte atent la cei care veneau din față. În toate aceste țări, cei care veneau din față, când mă vedeau, reduceau, semnalizau, mă făceau să fiu în deplină siguranță. De multe ori i-am testat să văd și am mers puțin obraznic, chiar pe marginea asfaltului.

În România, în schimb, nici nu am pe unde să merg decât pe carosabil. Avem o lipsă a infrastructurii pentru pietoni inclusiv în localități, în sate și comune. Sunt foarte puține locuri cu trotuare sau măcar cu un acostament generos pe care să poți merge în siguranță. De multe ori ești obligat să mergi pe asfalt“, a povestit Titi Aur.

Cauza principală pentru care se produc accidente în România

Dincolo de lipsa infrastructurii care să nu ducă la conflicte între pietoni și șoferi, Titi Aur a explicat care sunt principalele cauze care duc la producerea de accidente rutiere grave pe drumurile din țara noastră.

„În afara faptului că nu avem infrastructură, mai sunt încă două cauze pentru care avem foarte multe accidente cu pietoni și foarte multe accidente grave pe drumuri care nu sunt neapărat principale. în primul rând mă refer la educația pietonilor. Cei care merg pe drumuri și ajung să fie loviți sunt complet neavizați, uneori băuți, de multe ori îngândurați sau merg pe partea dreaptă.

În al doilea rând, șoferii merg inconștient de tare. În România am întâlnit mașini care veneau din față cu semnul de începător, cu tineri la volan, care mergeau mult mai tare de 50 km/h, cu 80 sau 100 km/h. Aici parcă ești într-o competiție permanentă. M-am simțit ca pe o pistă de raliu. Aproape niciunul dintre șoferii din România nu te evită. Trec pe lângă tine.

Nu înțeleg cum își pot permite șoferii să meargă cu viteză atât de mare, mai ales când este un pieton?“, a întrebat Titi Aur, adăugând: „mergând pe partea stângă, atunci când ești în linie dreaptă, merg mașinile cu 60-80 km/h și vine unul care depășește coloana cu 100 km/h și trece șters pe lângă tine. E un pericol maxim!

„Avem prea puțin accidente față de cum se circulă. Când te duci în țările de care am spus, senzația e că ăia nu au cum să aibă accidente. Când te uiți în statistici, vezi că și acolo sunt. Acolo, la intrarea în localitate, toată lumea frânează. La noi, nimeni. Indicatorul de intrare în localitate, pentru șoferul român nu există“, a concluzionat Titi Aur.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
26 aug 2025, 18:33
Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București
25 aug 2025, 12:07
De ce e România codaşă la siguranța rutieră: Lecția Elveţiei privind obţinerea permisului de conducere
24 aug 2025, 13:32
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
23 aug 2025, 09:19
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
21 aug 2025, 11:04
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
17 aug 2025, 19:04
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
11 aug 2025, 20:40
Reacția UNSAR la "dezinformările" apărute privind scumpirea mai mare a polițelor RCA în România
05 aug 2025, 16:22
O copilă de 10 ani, rănită într-un accident produs de o minoră aflată la volan
04 aug 2025, 19:59
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Șoferii nu pot înainta din cauza fumului gros / foto în articol
01 aug 2025, 16:50
Tragedii în lanț în Neamț: Două accidente mortale în doar zece minute
01 aug 2025, 11:14
Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video
31 iul 2025, 16:48
Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea
27 iul 2025, 15:38
Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc
27 iul 2025, 08:05
Escrocherie în parcările din București: Hoții pun coduri QR false pentru a fura bani de pe carduri
25 iul 2025, 23:06
Probleme la podul Giurgiu - Ruse. Anunțul zilei pentru șoferii care vor să meargă în Bulgaria
25 iul 2025, 10:23
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când va fi gata autostrada Ploiești - Buzău (A7). Ionel Scrioșteanu (MTI), detalii despre problemele de la lotul 2
28 iul 2025, 16:06
Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările
25 iul 2025, 07:56
Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi
24 iul 2025, 15:20
Mașinile chinezești invadează Europa: Creștere de 91% la înmatriculări și o cotă de piață record
23 iul 2025, 21:44
Circulație restricționată pe A1. Informația zilei pentru șoferi
23 iul 2025, 08:21
Conduci în papuci, sandale sau pantofi cu toc? Titi Aur explică la ce riscuri de expui / video
20 iul 2025, 08:02
Când există riscul să-ți explodeze anvelopa la mașină. Titi Aur, explicații / video
20 iul 2025, 11:01
A0 le dă deja bătăi de cap șoferilor. Problema uriașă de care m-am lovit la intrarea pe A1 / video
19 iul 2025, 20:10
Drumul morții E85 a mai luat două vieți. Doi bărbați au murit, astăzi, în urma unui accident
18 iul 2025, 11:24
Programul Rabla Auto continuă și în 2025. Statul alocă 200 de milioane de lei pentru mașini mai puțin poluante
16 iul 2025, 12:18
Trei pasaje din București, foarte circulate, pericol pentru șoferi. Intră în reparații capitale. Cel de la Lujerului are nevoie de aproape 3 ani de reparații
16 iul 2025, 11:50
Titi Aur arată lecția de siguranță rutieră implementată de ISU, dar ignorată de restul României: Când vreodată o să vedem asta pe plan național?
12 iul 2025, 00:02
Schimbare radicală în trafic: Ce vehicule nu vor mai putea circula în București
11 iul 2025, 20:30
Diferenţa dintre România şi Germania la viteza pe autostradă. Ce nu o să vezi niciodată în Germania
06 iul 2025, 12:59
Exerciţiul pe care şoferii de TIR ar trebui să îl facă, dar nu îi obligă nimeni. Consecinţa este răsturnarea
06 iul 2025, 08:10
Urmărire încheiată cu accident: Un șofer băut s-a izbit de un copac în timp ce fugea de poliție
05 iul 2025, 12:56
Situaţie inedită cu daunele unei maşini. Suspensia pe dreapta se strică mai repede decât suspensia pe stânga. Iată explicaţia
05 iul 2025, 11:21
Tragedie în Râmnicu Vâlcea. Doi tineri urmăriți de poliție au ars de vii după ce mașina în care se aflau a luat foc / video
29 iun 2025, 10:03
Fenomenul îngrijorător care apare când conduci: Ce este „adormirea simțurilor“ și ce să faci pentru a depăși riscurile / video
29 iun 2025, 09:04
De ce este ATV-ul printre cele mai periculoase vehicule. Riscurile la care te expui când te urci pe „monstruleț“ / video
29 iun 2025, 21:09
Titi Aur, mesaj pentru persoanele care stau cu picioarele pe bordul mașinii în timpul mersului / video
04 iul 2025, 20:50
Taxiurile lui Elon Musk, fără șofer, surprinse pe contrasens, cu viteză peste limită
23 iun 2025, 17:37
Copii pe trotinete şi biciclete, aproape de o tragedie în Timişoara. Titi Aur: Nu au nicio vină ei
22 iun 2025, 18:06
Cum să reacționezi corect la volan în timpul unei căderi de grindină. Sfaturile lui Titi Aur pentru șoferi
15 iun 2025, 23:24
Permisul auto, mai greu de obținut? Examenul auto, pe cale să se schimbe. Ce reforme propune Avocatul Poporului
15 iun 2025, 15:29
Sperietoare pe șoselele din Bulgaria pentru români. Titi Aur: Pentru noi, e riscant să ne asumăm VIDEO
14 iun 2025, 18:59
Veste bună pentru șoferii cu experiență. Vor obține mai ușor permisul pentru o categorie superioară
11 iun 2025, 17:53
Accident în Predeal. Trafic blocat
09 iun 2025, 17:00
Trotinetele electrice, risc uriaș pe șosele. Titi Aur dă exemplul Țărilor de Jos: Acolo e pericol public. Se confiscă direct
08 iun 2025, 20:06
E incredibil de ce în România s-a evitat construirea de sensuri giratorii. Titi Aur dezvăluie ce răspuns a primit de la autorități / video
07 iun 2025, 20:38
Copac căzut pe un tramvai în Sectorul 5 / foto în articol
04 iun 2025, 20:52
Centura Capitalei, o rușine. A fost inundată de o aversă - FOTO/ Informații de ultimă oră de la Poliție: trafic deviat!
30 mai 2025, 16:12
Incident pe linia de tramvai 41. Sute de călători, nevoiți să aștepte din cauza unui bărbat care a căzut
29 mai 2025, 09:24
Accident devastator pe DN2: Mașini avariate și șase persoane implicate, printre care și copii
25 mai 2025, 21:01
Cele mai noi știri
acum 26 de minute
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
acum 27 de minute
De ce a vorbit Ciprian Ciucu în locul lui Nicușor Dan după ședința fulger din coaliția de guvernare. Miza ascunsă și jocurile politice
acum 59 de minute
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
acum 1 ora 8 minute
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
acum 1 ora 11 minute
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
acum 1 ora 17 minute
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
acum 1 ora 45 minute
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
acum 2 ore 9 minute
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
acum 10 ore 24 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
acum 1 ora 17 minute
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel