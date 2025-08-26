Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a povestit, la emisiunea DC Conducem, ce senzație a avut ca pieton pe drumurile din centrul și vestul Europei, acolo unde a fost în concediu în această vară.

„În concediul meu prin Europa am zeci de kilometri pe diferite drumuri din Italia, Elveția, Franța, Austria, Germania, Ungaria, șamd, pe jos, ca pieton, pe partea stângă a drumului. Diferența față de ce e în România e enormă.

Când vii de acolo în România și faci același lucru te simți nu doar vulnerabil, ci atacat efectiv în fiecare moment. La noi în localitate se merge exagerat de tare și pietonul nu există. Eu am fost un pieton avizat, mergeam pe partea stângă a drumului, și foarte atent la cei care veneau din față. În toate aceste țări, cei care veneau din față, când mă vedeau, reduceau, semnalizau, mă făceau să fiu în deplină siguranță. De multe ori i-am testat să văd și am mers puțin obraznic, chiar pe marginea asfaltului.

În România, în schimb, nici nu am pe unde să merg decât pe carosabil. Avem o lipsă a infrastructurii pentru pietoni inclusiv în localități, în sate și comune. Sunt foarte puține locuri cu trotuare sau măcar cu un acostament generos pe care să poți merge în siguranță. De multe ori ești obligat să mergi pe asfalt“, a povestit Titi Aur.

Cauza principală pentru care se produc accidente în România

Dincolo de lipsa infrastructurii care să nu ducă la conflicte între pietoni și șoferi, Titi Aur a explicat care sunt principalele cauze care duc la producerea de accidente rutiere grave pe drumurile din țara noastră.

„În afara faptului că nu avem infrastructură, mai sunt încă două cauze pentru care avem foarte multe accidente cu pietoni și foarte multe accidente grave pe drumuri care nu sunt neapărat principale. în primul rând mă refer la educația pietonilor. Cei care merg pe drumuri și ajung să fie loviți sunt complet neavizați, uneori băuți, de multe ori îngândurați sau merg pe partea dreaptă.

În al doilea rând, șoferii merg inconștient de tare. În România am întâlnit mașini care veneau din față cu semnul de începător, cu tineri la volan, care mergeau mult mai tare de 50 km/h, cu 80 sau 100 km/h. Aici parcă ești într-o competiție permanentă. M-am simțit ca pe o pistă de raliu. Aproape niciunul dintre șoferii din România nu te evită. Trec pe lângă tine.

Nu înțeleg cum își pot permite șoferii să meargă cu viteză atât de mare, mai ales când este un pieton?“, a întrebat Titi Aur, adăugând: „mergând pe partea stângă, atunci când ești în linie dreaptă, merg mașinile cu 60-80 km/h și vine unul care depășește coloana cu 100 km/h și trece șters pe lângă tine. E un pericol maxim!

„Avem prea puțin accidente față de cum se circulă. Când te duci în țările de care am spus, senzația e că ăia nu au cum să aibă accidente. Când te uiți în statistici, vezi că și acolo sunt. Acolo, la intrarea în localitate, toată lumea frânează. La noi, nimeni. Indicatorul de intrare în localitate, pentru șoferul român nu există“, a concluzionat Titi Aur.

