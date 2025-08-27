Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața

Un tânăr de 26 de ani a murit după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un alt autoturism.

Pe centura municipiului Zalău, un accident rutier soldat cu o victimă a tulburat liniștea dimineții de miercuri. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat pe contrasens și s-a izbit de un alt vehicul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, evenimentul a implicat două mașini. „Poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe centura ocolitoare a municipiului Zalău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme”, au transmis reprezentanții IPJ.

Coliziunea a avut loc cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 55 de ani

Din cercetările preliminare rezultă că șoferul de 26 de ani, din Zalău, a intrat pe sensul opus, coliziunea având loc cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 55 de ani, din Cehu Silvaniei. Impactul a fost fatal pentru tânăr, în timp ce bărbatul mai în vârstă a fost transportat la spital cu răni pentru care a primit îngrijiri medicale. „Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au precizat polițiștii.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele care au condus la tragedie, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți

Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News