Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți

Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte cinci persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs miercuri dimineață.

Un accident rutier produs miercuri dimineață pe Drumul Național 24C, în zona localității Manoleasa, s-a soldat cu o persoană decedată și alte cinci rănite, au anunțat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani. Conform informațiilor oficiale, coliziunea a implicat două autoturisme, iar unul dintre vehicule a părăsit partea carosabilă.

"În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acţionat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiţi să declare decesul la faţa locului. Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 şi 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate", au precizat oficialii ISU.

Autoritățile continuă investigațiile

La intervenție au participat pompierii din cadrul Stației Săveni, care au sosit cu o autospecială de stingere și descarcerare, alături de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD și două echipaje de prim ajutor SMURD. De asemenea, la locul accidentului au ajuns trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani pentru preluarea și transportul victimelor la spital.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cauzele coliziunii și circumstanțele exacte în care a avut loc evenimentul, conform Agerpres.

