Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea

"Împreună cu Poliţia Română, am monitorizat în mod constant efectele legii Anastasia. La fiecare 6 luni de zile am făcut asta, ca să vedem dacă mai e nevoie de intervenţii. Şi am observat că pe două dintre cele trei componente ale legii, şi anume conducerea sub influenţa alcoolului, şi conducerea sub influenţa drogurilor, a scăzut destul de mult numărul accidentelor mortale. A rămas destul de constantă însă producerea accidentelor rutiere de către şoferi care nu au permis de conducere.

Au mai fost între timp cazuri care au produs emoţie publică şi am încercat să aducem o corecţie, în aşa fel încât să sancţionăm destul de dur conducerea fără permis chiar dacă nu s-au produs accidente rutiere.

Am făcut o modificare a Codului Penal care permite instanţelor de judecată, în situaţia în care sunt prinşi la volan şoferi sub influenţa alcoolului peste 0,8 la mie, să anuleze dreptul de a conduce până la 10 ani. Nu avem, din păcate, primele sentinţe, dar cred că la primele sentinţe în care instanţele îi vor lăsa pe unii pietoni 10 ani de zile vom avea un efect mai important decât frica de penitenciar. Frica că vei rămâne pieton 10 ani de zile îi va inhiba pe mulţi. Am fost acuzat că încalc dreptul unora la muncă. În momentul în care s-a urcat băut la volan, sau fără permis, a renunţat la dreptul de a fi şofer profesionist. Eu doar sancţionez comportamentul care ne pune pe toţi în pericol. Sper că această lege va avea efectul inhibitor scontat, şi sper că anul acesta vom avea primele sentinţe în acest sens.

Efectele sunt. Sunt mai mult de 100 de vieţi salvate de la intrarea în vigoare a legii până acum. Fiecare viaţă e importantă. Din perspectiva anilor petrecuţi în Parlament, eu cred că mi-am făcut datoria prin această lege", a declarat Robert Cazanciuc la DC News TV.

