Data actualizării: 18:36 14 Ian 2026 | Data publicării: 18:33 14 Ian 2026

O bancă importantă străină ar putea veni în Republica Moldova
Autor: Alexandra Curtache

bancomat atm Sursa foto: Freepik

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, spune că reformele bancare deschid calea intrării unor mari creditori internaţionali pe piaţa locală.

 

Anca Dragu, spune că ţara se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional în sistemul său bancar, în urma reformelor făcute în acest sector, zguduit în urmă cu un deceniu de un scandal care a plasat ţara în pragul falimentului, transmite Bloomberg.

„Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaţionale în Moldova în curând", a declarat Anca Dragu, într-un interviu acordat cu ocazia Forumului CEE de la Viena.

„În ceea ce priveşte stabilitatea financiară, stăm bine, iar sectorul bancar pare destul de puternic. Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerinţe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creşterea în continuare a activităţii de creditare", a afirmat Anca Dragu.

Citește și: Reacția Rusiei după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România. E acuzată că face "un joc viclean" împreună cu Zelenski

Reformele pro-europene şi obiectivul de aderare la UE

Republica Moldova îşi propune să adere la Uniunea Europeană până la sfârşitul deceniului. Banca Naţională de la Chişinău şi guvernul pro-european al preşedintelui Maiei Sandu promovează reforme care vizează consolidarea instituţiilor moldoveneşti şi reducerea corupţiei.

Anca Dragu a subliniat evoluţiile recente care ar putea ajuta la extinderea sectorului bancar din Republica Moldova, afirmând că ţara are acum zece bănci bine capitalizate şi cu lichiditate ridicată. De asemenea, Republica Moldova a aderat anul trecut la Zona unică de plăţi în euro - un sistem unificat pentru tranzacţiile în moneda comună.

Deşi Dragu a refuzat să ofere detalii despre potenţiale acorduri iminente, presa locală a relatat că Moldova-Agroindbank SA, cea mai mare bancă din ţară, deţinută de Heim Partners, ar putea face obiectul unei posibile tranzacţii sau listări.

Cu toate acestea, Republica Moldova este în continuare afectată de invazia rusească în Ucraina vecină, care a perturbat activitatea economică şi rutele de transport. Criza energetică de anul trecut a împins inflaţia aproape de zona de două cifre, deşi banca centrală a redus treptat dobânda de referinţă la 5%.

„Credem că această tendinţă de dezinflaţie va continua", a spus Dragu, prognozând o rată medie a inflaţiei de 4,3% pentru acest an. 

