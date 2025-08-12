Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană

Mai multe persoane au fost ținta unei tentative de fraudă telefonică în intervalul 9-10 dimineața, când au fost sunate de pe numere diferite, însă cu același scop: obținerea unor informații confidențiale despre conturile bancare.

În apeluri, hoții au invocat activități suspecte în conturile victimelor, cerând parole, CNP și alte date sensibile.

Persoanele contactate au declarat pentru DCNEWS că apelurile păreau bine orchestrate, iar cei care sunau se recomandau drept angajați ai unor bănci importante din România.

Alexandra, una dintre persoanele apelate, a povestit: „Am primit un telefon în jurul orei 10 în care o femeie s-a prezentat ca fiind de la BRD. Mi-a spus că s-au înregistrat activități suspecte în contul meu. I-am zis că nu am niciun card la BRD, dar au insistat spunând că urmează să îl primesc și au nevoie de mai multe informații. În momentul acela m-am prins că era o înșelătorie și am închis telefonul”.



Pretexte diferite, același scop: înșelătoria

Bianca, o altă victimă a fost contactată cu o altă metodă: „Mi-a zis că Banca Transilvania mi-a aprobat cererea pentru împrumutul pe care vreau să îl fac, deși eu nu am niciun cont deschis la această bancă”, a declarat persoana pentru DCNEWS.

Alte două persoane au confirmat că au fost sunate de un număr necunoscut în aceeași fereastră orară, însă nu au răspuns apelurilor, însă au declarat că bănuiesc că este vorbadespre aceeași tentativă de fraudă. Numerele de pe care s-au făcut apelurile suspecte sunt (031)2295101 și +40(712)988502.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere niciodată informații personale sau bancare în urma unor astfel de apeluri și să verifice direct cu banca, dacă au dubii privind siguranța conturilor lor.

