Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
FREEPIK
FREEPIK

Mai multe persoane au fost ținta unei tentative de fraudă telefonică în intervalul 9-10 dimineața, când au fost sunate de pe numere diferite, însă cu același scop: obținerea unor informații confidențiale despre conturile bancare.

În apeluri, hoții au invocat activități suspecte în conturile victimelor, cerând parole, CNP și alte date sensibile.

Persoanele contactate au declarat pentru DCNEWS că apelurile păreau bine orchestrate, iar cei care sunau se recomandau drept angajați ai unor bănci importante din România.

Alexandra, una dintre persoanele apelate, a povestit: „Am primit un telefon în jurul orei 10 în care o femeie s-a prezentat ca fiind de la BRD. Mi-a spus că s-au înregistrat activități suspecte în contul meu. I-am zis că nu am niciun card la BRD, dar au insistat spunând că urmează să îl primesc și au nevoie de mai multe informații. În momentul acela m-am prins că era o înșelătorie și am închis telefonul”. 


Pretexte diferite, același scop: înșelătoria

Bianca, o altă victimă a fost contactată cu o altă metodă: „Mi-a zis că Banca Transilvania mi-a aprobat cererea pentru împrumutul pe care vreau să îl fac, deși eu nu am niciun cont deschis la această bancă”, a declarat persoana pentru DCNEWS.

Alte două persoane au confirmat că au fost sunate de un număr necunoscut în aceeași fereastră orară, însă nu au răspuns apelurilor, însă au declarat că bănuiesc că este vorbadespre aceeași tentativă de fraudă. Numerele de pe care s-au făcut apelurile suspecte sunt (031)2295101 și +40(712)988502.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere niciodată informații personale sau bancare în urma unor astfel de apeluri și să verifice direct cu banca, dacă au dubii privind siguranța conturilor lor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
12 aug 2025, 18:58
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
În Lituania, până și elevii se pregătesc de război. Se lansează un nou program de instruire
12 aug 2025, 18:14
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Cum au încercat doi bărbați să vândă cetățenia română rușilor. Escrocii, condamnați la Chișinău
12 aug 2025, 18:01
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Un grup de români de la Untold a ajuns viral datorită tricourilor de fotbal „neobișnuite”. Reacția surpriză a unui fost star al naționalei României
12 aug 2025, 17:41
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue colour” a aprins spiritele în dezbatere
12 aug 2025, 15:43
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
Trei hoți străini, prinşi pe Aeroportul Cluj-Napoca, după ce au furat bijuterii la Untold - VIDEO
12 aug 2025, 14:55
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
12 aug 2025, 13:50
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Descoperire importantă în cercetarea Alzheimer. Legătura cu pisicile
12 aug 2025, 13:22
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
Români arestați în Olanda pentru înșelătorie. Metoda „inelului de aur” prin care își păcăleau victimele
12 aug 2025, 12:20
O americancă a renunțat la viața de lux din SUA pentru Albania – și nu s-ar mai întoarce. "Îți taie respirația"
12 aug 2025, 12:40
Discul lui Sabu – artefactul egiptean de 5.000 de ani care încă îi derutează pe arheologi
12 aug 2025, 11:15
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
A fost scoasă la vânzare cârciuma lui I. L. Caragiale din Buzău. Ce scria presa locală când a luat „restaurantul gării”
12 aug 2025, 09:00
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
BANCUL ZILEI: Bulă își trimite nevasta la mare
12 aug 2025, 07:58
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
11 aug 2025, 22:18
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
11 aug 2025, 20:40
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
11 aug 2025, 19:26
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin
11 aug 2025, 19:01
Cele mai noi știri
acum 20 de minute
Toată lumea e la mare de Sfânta Maria! Cât costă o noapte de cazare în minivacanță
acum 29 de minute
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
acum 37 de minute
Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
acum 43 de minute
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
acum 1 ora 8 minute
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
acum 1 ora 20 minute
În Lituania, până și elevii se pregătesc de război. Se lansează un nou program de instruire
acum 1 ora 27 minute
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
acum 1 ora 34 minute
Cum au încercat doi bărbați să vândă cetățenia română rușilor. Escrocii, condamnați la Chișinău
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
acum 6 ore 59 minute
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
acum 10 ore 50 minute
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 11 August 2025
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel