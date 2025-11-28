ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului5

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugã 20.000 lei cheltuieli judiciare. Mãsurile includ menținerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmãrite, blocãri de conturi și popriri asupra acțiunilor deținute de debitor.

ANAF a inițiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanțã.

Hotãrârea instanței și obligațiile stabilite:

În baza sentinței penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului București – Secția I Penalã, rãmasã definitivã prin decizia penalã nr. 386/A/19.03.2025 a Curții de Apel București, s-a dispus:

• Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare,

• Obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,

• Menținerea mãsurii sechestrului asigurãtor asupra bunurilor imobile, instituit inițial prin Ordonanța DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014).

Bunurile imobile vizate:

Debitorul deține douã apartamente situate în București, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:

• Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,

• Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedurã de achiziție.

Acțiunile întreprinse de ANAF pânã în prezent:

Serviciul de Executãri Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. București a derulat urmãtoarele acțiuni:

• A preluat documentele transmise de instanțã și le-a înaintat organului fiscal competent – Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice;

• A solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2;

• A inițiat procedura de evaluare a imobilelor;

• A transmis noi solicitãri pentru clarificãri necesare finalizãrii raportului de evaluare.

Alte bunuri identificate și mãsurile aplicate:

În urma verificãrilor, ANAF a identificat și bunuri mobile ale debitorului:

• Un autoturism marca Mercedes – asupra cãruia s-a instituit sechestru;

• Aproape 1000 de acțiuni deținute la mai multe societãți listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de cãtre terți, respectiv instituțiile financiare la care acesta deține acțiuni.

Pânã la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

Pașii urmãtori:

În perioada imediat urmãtoare:

• ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat dupã primirea rapoartelor finale de evaluare;

• Vor continua verificãrile și identificarea altor bunuri sau venituri urmãrite, astfel încât sã fie recuperatã integral creanța bugetarã, conform prevederilor Codului de Procedurã Fiscalã (Legea nr. 207/2015), potrivit ANAF.