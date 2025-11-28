€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Justiție ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului5
Data publicării: 10:49 28 Noi 2025

ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului5
Autor: Crişan Andreescu

ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului5 FOTO: Agerpres
 

ANAF inițiazã procedura de executare silitã în cazul fostului primar al sectorului 5: confiscãri de peste 13,7 milioane lei și mãsuri extinse asupra bunurilor.

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugã 20.000 lei cheltuieli judiciare. Mãsurile includ menținerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmãrite, blocãri de conturi și popriri asupra acțiunilor deținute de debitor.

ANAF a inițiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanțã.

Hotãrârea instanței și obligațiile stabilite:

În baza sentinței penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului București – Secția I Penalã, rãmasã definitivã prin decizia penalã nr. 386/A/19.03.2025 a Curții de Apel București, s-a dispus:
• Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare,
• Obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,
• Menținerea mãsurii sechestrului asigurãtor asupra bunurilor imobile, instituit inițial prin Ordonanța DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014).

Bunurile imobile vizate:

Debitorul deține douã apartamente situate în București, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:
• Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,
• Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedurã de achiziție.

Acțiunile întreprinse de ANAF pânã în prezent:

Serviciul de Executãri Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. București a derulat urmãtoarele acțiuni:
• A preluat documentele transmise de instanțã și le-a înaintat organului fiscal competent – Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice;
• A solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2;
• A inițiat procedura de evaluare a imobilelor;
• A transmis noi solicitãri pentru clarificãri necesare finalizãrii raportului de evaluare.

Alte bunuri identificate și mãsurile aplicate:

În urma verificãrilor, ANAF a identificat și bunuri mobile ale debitorului:
• Un autoturism marca Mercedes – asupra cãruia s-a instituit sechestru;
• Aproape 1000 de acțiuni deținute la mai multe societãți listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de cãtre terți, respectiv instituțiile financiare la care acesta deține acțiuni.

Pânã la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

Pașii urmãtori:

În perioada imediat urmãtoare:
• ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat dupã primirea rapoartelor finale de evaluare;
• Vor continua verificãrile și identificarea altor bunuri sau venituri urmãrite, astfel încât sã fie recuperatã integral creanța bugetarã, conform prevederilor Codului de Procedurã Fiscalã (Legea nr. 207/2015), potrivit ANAF.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Daniel Băluță, înlocuit la primărie. Cine îi ia locul / video
Publicat acum 25 minute
Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, și-a publicat diploma de licență
Publicat acum 36 minute
ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului5
Publicat acum 41 minute
FOTO: Reportaj la Prislop. Credincioșii au înfruntat ploaia pentru canonizarea Sfântului Arsenie Boca
Publicat acum 52 minute
Diabolic loop. Cum poate dominanța fiscală să blocheze economia: Un nou risc pentru România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 41 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat pe 26 Noi 2025
Ciucu îi bate obrazul lui Drulă: Mi-a pus o poreclă. Îl știam altfel / Cum l-a jignit candidatul USR
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close