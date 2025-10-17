€ 5.0889
Data actualizării: 15:19 17 Oct 2025 | Data publicării: 15:17 17 Oct 2025

EXCLUSIV Ce riscă persoana care a rupt sigiliul instalației din Sector 5. Răspunsul avocatului Bărbuceanu
Autor: Elena Aurel

explozie bloc sector 5 INQUAM PHOTOS
 

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a spus ce riscă persoana vinovată de producerea exploziei din Sectorul 5 al Capitalei.

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a primit pe 16 octombrie o sesizare referitoare la un miros de gaz la blocul din Sectorul 5 unde a avut loc explozia. Compania a confirmat prezența gazului, motiv pentru care a sistat alimentarea și a sigilat robinetul.

A doua zi, echipele au fost din nou alertate și au ajuns la fața locului chiar în momentul deflagrației, atunci când au constatat că sigiliul fusese rupt.

DC News l-a contactat pe avocatul Bogdan Bărbuceanu care a explicat că ancheta trebuie să stabilească cine a rupt sigiliul și dacă Distrigaz este vinovat pentru lucrări necorespunzătoare.

Potrivit avocatului, persoana care a rupt sigiliul, dacă a intervenit și asupra instalației, poate răspunde pentru rupere de sigilii și distrugere din culpă, în formă calificată.

„Aici vorbim, în primul rând, de o anchetă care să stabilească cine a rupt sigiliul, dacă se fac vinovați cei de la Distrigaz că nu au pus sigiliul și nu au făcut lucrarea în mod corect. Dacă ei nu au nicio formă de vinovăție, atunci persoana care a rupt sigiliul, dacă a intervenit și asupra instalației, va răspunde și pentru infracțiunea de rupere de sigilii și pentru distrugere din culpă, având ca urmare un dezastru, adică în formă calificată”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu. 

 

Distrugere din culpă, vătămare corporală din culpă și infracțiunea de rupere de sigiliu

Distrugere din culpă este clar că va fi, în formă calificată, pentru că a avut ca urmare un dezastru, adică moartea a mai mult de două persoane, va fi și vătămare corporală din culpă, că înțeleg că sunt și persoane vătămate care acum sunt prin spitale și, dacă e vorba și de rupere de sigiliu, și infracțiunea de rupere de sigiliu.

Acum, depinde dacă se fac vinovați cei de la Distrigaz că nu au efectuat lucrarea corect, potrivit normelor în vigoare, sau dacă o terță persoană a intervenit la instalație, sigur că va răspunde și pentru rupere de sigiliu”, a mai spus avocatul.

Încă o ipoteză: Avocatul a explicat  vinovatul ar putea răspunde pentru trei infracțiuni: distrugere în formă calificată sau din culpă, vătămare corporală gravă și rupere de sigilii, pedeapsa fiind aplicată pentru cea mai gravă infracțiune.

„Atunci vor fi trei infracțiuni pentru care va răspunde și vor fi reținute în concurs. Va primi pedeapsa pentru cea mai mare, pentru distrugere în formă calificată sau distrugere din culpă, depinde cum a acționat, vătămare corporală gravă și rupere de sigilii”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu.

 

Ce pedeapsă riscă 

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a explicat că vinovatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

„Dacă fapta a avut ca urmare moartea a două sau mai multor persoane, se consideră că este un dezastru, și pedeapsa e de la 5 la 12 ani. Deci distrugere din culpă, cu rupere de sigiliu și, bineînțeles, în concurs cu vătămare corporală din culpă pentru cei care au fost răniți și se chinuie", a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu în exclusivitate pentru DC News.

