Ce mesaje transmite Marina SUA navelor care vor să treacă prin Ormuz: Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a difuzat un material video în care apare o navă americană ce comunică prin canalul maritim VHF 16 către navele aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz, informându-le despre blocada instituită împotriva Iranului.

În mesaj este descrisă poziția oficială a Washingtonului privind controlul rutelor maritime și condițiile de tranzit.

„SUA au anunțat o blocadă formală a porturilor și zonelor de coastă iraniene. Aceasta este o acțiune legală. Toate navele sunt sfătuite să se întoarcă imediat în port dacă pleacă și să înceteze deplasarea către Iran, dacă acesta este următorul port de escală.

Nu încercați să încălcați blocada. Navele vor fi abordate pentru interdicție și confiscare dacă tranzitează către sau dinspre un port iranian.

Întoarceți-vă sau pregătiți-vă să fiți abordați. Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța. Întreaga Marină a Statelor Unite este pregătită să impună respectarea. Încheiat.”

Canalul VHF 16 și rolul în comunicarea navală

Mesajul a fost transmis pe canalul internațional VHF 16, utilizat în mod standard pentru apeluri și comunicări de urgență între nave pe mare.

Ormuz, punct strategic și tensiuni navale

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile rute maritime globale, iar prezența militară americană și aplicarea blocadei amplifică presiunea asupra traficului naval din zonă, dar și asupra regimului de la Teheran.

În acest context, Marina SUA își reafirmă poziția fermă privind respectarea regulilor impuse, în timp ce navele comerciale sunt avertizate constant asupra consecințelor încălcării restricțiilor în zona Ormuz.

CITEȘTE ȘI: Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii dacă SUA mențin blocada



