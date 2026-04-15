€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii dacă SUA mențin blocada
Data publicării: 14:47 15 Apr 2026

Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii dacă SUA mențin blocada
Autor: Dana Mihai

Iranul a amenințat că va bloca Marea Roșie dacă SUA mențin blocada asupra porturilor sale.

Iranul a ameninţat miercuri cu blocarea Mării Roşii, cu care nu se învecinează direct, în cazul în care Statele Unite vor menţine blocada împotriva porturilor sale, considerând că aceasta din urmă ar putea conduce la o încălcare a armistiţiului, transmite AFP.

Blocada SUA, considerată risc pentru armistițiu

Dacă Statele Unite îşi menţin blocada maritimă şi 'creează insecuritate pentru navele comerciale ale Iranului şi petroliere', acesta va constitui 'preludiul' unei încălcări a încetării focului în vigoare din 8 aprilie, a afirmat generalul Ali Abdollahi, şeful comandamentului forţelor armate iraniene.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ Ziua 47: Donald Trump nu ia considerare o prelungire a armistiţiului cu Iranul

'Puternicele forţe armate ale Republicii islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roşie', a adăugat generalul iranian, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
sua
marea rosie
strâmtoarea Ormuz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close