Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii dacă SUA mențin blocada

Iranul a ameninţat miercuri cu blocarea Mării Roşii, cu care nu se învecinează direct, în cazul în care Statele Unite vor menţine blocada împotriva porturilor sale, considerând că aceasta din urmă ar putea conduce la o încălcare a armistiţiului, transmite AFP.

Blocada SUA, considerată risc pentru armistițiu

Dacă Statele Unite îşi menţin blocada maritimă şi 'creează insecuritate pentru navele comerciale ale Iranului şi petroliere', acesta va constitui 'preludiul' unei încălcări a încetării focului în vigoare din 8 aprilie, a afirmat generalul Ali Abdollahi, şeful comandamentului forţelor armate iraniene.

'Puternicele forţe armate ale Republicii islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roşie', a adăugat generalul iranian, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat.