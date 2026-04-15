Război în Orientul Mijlociu/ Ziua 47: Donald Trump nu ia considerare o prelungire a armistiţiului cu Iranul

Update 6: Donald Trump nu ia considerare o prelungire a armistiţiului cu Iranul, potrivit postului de televiziune ABC

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru postul american de televiziune ABC că nu are în vedere prelungirea armistiţiului dintre ţara sa şi Iran, în a opta zi a unei fragile încetări a focului de două săptămâni, informează miercuri EFE.

"Preşedintele Trump mi-a spus astăzi că nu se gândeşte să extindă încetarea focului. Nu crede că este necesar", a scris pe contul său de pe platforma X Jonathan Karl, corespondentul şef al ABC la Washington, despre armistiţiul convenit pe 7 aprilie.

Întrebat despre un posibil viitor acord cu Iranul, Donald Trump a declarat: "Cred că un acord este de preferat, deoarece astfel se vor putea reconstrui. Au un regim diferit acum. Nu contează ce se întâmplă, i-am anihilat pe radicali".

Cu câteva ore înainte, preşedintele american declarase pentru postul Fox News că războiul cu Iranul "se apropie de final", întrucât Teheranul doreşte să ajungă rapid la un acord.

Vicepreşedintele american, JD Vance, a condus sâmbăta trecută prima rundă de negocieri cu Iranul la Islamabad, în cadrul celei mai importante întâlniri la nivel înalt dintre cele două ţări de la ruperea relaţiilor diplomatice între ele ca urmare a revoluţiei islamice din 1979.

După peste 20 de ore de negocieri, ambele delegaţii au părăsit Pakistanul fără a ajunge la un acord, iar Trump a ordonat marinei americane să blocheze strâmtoarea Ormuz, aşa cum a făcut Teheranul după izbucnirea războiului.

Pakistanul caută să organizeze o a doua rundă de negocieri între Statele Unite şi Iran la sfârşitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, după ce a trimis o propunere oficială ambelor delegaţii pentru a debloca aspectele cele mai dificile din cadrul discuţiilor.

Dar, preşedintele american sugerase marţi că o nouă rundă de convorbiri cu Iranul ar putea să aibă loc "în următoarele două zile", pe fondul armistiţiului de două săptămâni.

"S-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile" la Islamabad, declarase Trump pentru New York Post într-un interviu telefonic, fără a oferi mai multe detalii.

Update 5: Trei răniţi şi clădiri avariate într-un atentat cu bombă la Teheran

Un atentat cu bombă a avut loc în capitala Iranului, Teheran, pentru prima dată de la începutul războiului lansat de Statele Unite şi Israel, a informat miercuri agenţia de presă iraniană Fars, relatează dpa.

Trei persoane au fost rănite în două explozii produse în centrul oraşului, a anunţat Fars, precizând că în atac au fost folosite dispozitive explozive improvizate, mai multe clădiri din zonă fiind avariate.

Situaţia este sub control, a declarat un comandant local al Corpului Gardienilor Revoluţiei, într-un videoclip difuzat de portalul online Rouydad24. El a acuzat "trădătorii de patrie" pentru acest atac.

Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru atentat.

Ştiri despre exploziile produse la Teheran au apărut şi pe reţelele de socializare.

Atacurile cu bombă sunt extrem de neobişnuite în Republica Islamică.

În războiul din Iran, un armistiţiu este în vigoare de o săptămână, după lansarea atacurilor aeriene americano-israeliene pe 28 februarie.

În timpul războiului, mai multe figuri politice şi militare iraniene de rang înalt au fost ucise în atacurile lansate de SUA şi Israel, inclusiv liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Iranul a ripostat cu atacuri cu rachete asupra Israelului şi a ţărilor din regiune aliate SUA.

Update 4: Ajutor umanitar pentru populația civilă din Liban

România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

15 tone de alimente, corturi și cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă) din rezervele naționale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinațional, la Beirut.

Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naționale cu cu un avion C130 și un Spartan C27J, care vor decola astăzi, 15 aprilie 2026, ora 10:00.

Decizia a fost luată prin decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă. Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului.

Update 3: Donald Trump consideră că războiul din Iran "se apropie de sfârşit"

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că, în opinia sa, războiul din Iran se apropie de sfârşit, potrivit unor fragmente dintr-un interviu acordat canalului Fox News şi care au fost publicate în avans, relatează miercuri dpa.

"Cred că se apropie de final. Da. Adică, eu îl consider ca fiind foarte aproape de sfârşit", a spus Trump, potrivit comentariilor publicate marţi pe platforma X de jurnalista Fox, Maria Bartiromo.

Donald Trump a afirmat că, dacă SUA s-ar retrage acum, Iranul ar avea nevoie de 20 de ani pentru a se reconstrui.

"Şi încă nu am terminat. Vom vedea ce se va întâmpla", a spus el, adăugând că, în opinia sa, Iranul este dornic să ajungă la un acord.

Anterior, liderul de la Casa Albă făcuse remarci vagi cu privire la o posibilă nouă rundă de discuţii cu Iranul, în contextul în care în prezent este în vigoare un armistiţiu de două săptămâni în cadrul conflictului.

O primă rundă de negocieri între SUA şi Iran, desfăşurată în capitala Pakistanului, s-a încheiat fără a se ajunge la un acord weekendul trecut. Conform unor informaţii neconfirmate apărute în presă, o nouă întâlnire ar putea avea loc joi.



La rândul său, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat marţi că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran se menţine, iar preşedintele Donald Trump îşi doreşte nu un "mic acord" cu Iranul, ci o "mare înţelegere", potrivit dpa.

"Pe moment, încetarea focului se menţine", a spus Vance în cadrul unui eveniment la Athens, în statul Georgia.

Potrivit lui Vance, la discuţiile dintre SUA şi Iran, desfăşurate la Islamabad în weekend, s-au înregistrat "progrese enorme". "Dar motivul pentru care nu a fost încheiat un acord este că preşedintele (Trump) îşi doreşte cu adevărat un acord pentru ca Iranul să nu deţină arme nucleare", a explicat el.

JD Vance a mai spus că Iranul trebuie să înceteze să mai sponsorizeze terorismul şi că Donald Trump îşi doreşte un acord în baza căruia "poporul iranian să poată să prospere şi să se alăture economiei mondiale".

În acelaşi timp, postul de televiziune CNN a relatat, citând surse familiarizate cu discuţiile, că cel mai probabil JD Vance va conduce delegaţia SUA la o eventuală a doua rundă de negocieri cu Iranul, în cazul în care aceasta va avea loc înainte de expirarea armistiţiului de două săptămâni. Armistiţiul ar urma să expire săptămâna viitoare.

CNN a relatat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar putea, de asemenea, să participe la discuţii.

Update 2: Israelul nu doreşte implicarea Franţei în negocierile cu Libanul

Ambasadorul israelian în Statele Unite, Yechiel Leiter, a criticat marţi rolul Franţei în Liban, afirmând că Parisul nu are nicio treabă să se amestece în negocierile dintre Israel şi Liban, relatează AFP.

Vorbind în faţa presei la finalul discuţiilor directe dintre Israel şi Liban la Washington, Yechiel Leiter a declarat: "Cu siguranţă nu dorim să-i vedem pe francezi amestecându-se în aceste negocieri".

"Ne-am dori să-i ţinem pe francezi cât mai departe posibil practic de orice, dar mai ales când este vorba de negocieri de pace", a continuat reprezentantul israelian, în termeni foarte puţin diplomatici.

El a fost întrebat de un jurnalist dacă guvernul israelian a depus un efort "concertat" pentru a ţine Franţa departe de aceste negocieri.

"Nu sunt necesari. Nu au nicio influenţă pozitivă, mai ales nu în Liban", a adăugat el.

Franţa s-a alăturat marţi altor 17 ţări, îndemnând Libanul şi Israelul să "profite de oportunitatea" acestor discuţii directe de pace mediate de Statele Unite.

Însă Parisul, care are legături istorice puternice cu Libanul, a insistat, de asemenea, pentru includerea frontului libanez în armistiţiul încheiat de Statele Unite cu Iranul, spre marea nemulţumire a Israelului.

Parisul a considerat, de asemenea, "intolerabile" atacurile israeliene asupra Libanului din 8 aprilie, care au făcut peste 350 de morţi şi mai mult de 1.200 de răniţi, şi s-a opus unei ofensive terestre israeliene în Liban.

Relaţiile dintre preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu sunt cunoscute ca fiind tensionate, mai ales de când Franţa a recunoscut statul palestinian.

Update 1: Israelul şi Libanul acceptă să înceapă negocieri directe în vederea unei păci durabile, conform Washingtonului

Israelul şi Libanul au acceptat marţi să înceapă negocieri directe pentru o pace durabilă, în urma unor "discuţii productive" la Washington între reprezentanţi ai celor două ţări, a indicat diplomaţia americană, relatează AFP.

"Toate părţile au convenit să înceapă negocieri directe la o dată şi un loc care urmează să fie stabilite de comun acord", potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul de Stat american.

"Participanţii au avut discuţii productive cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a lansa negocierile directe dintre Israel şi Liban", a adăugat aceeaşi sursă.

Acest lucru vine după primele discuţii directe la nivel de ambasadori între Israel şi Liban care au avut loc marţi la Washington sub auspiciile şefului diplomaţiei americane, Marco Rubio.

La întâlnire, prima la acest nivel de reprezentare între cele două ţări din 1993, au participat ambasadorul israelian Yechiel Leiter şi libanez Nada Hamadeh Moawad, precum şi ambasadorii SUA în Liban, Michel Issa, şi la ONU, Mike Waltz.

"Statele Unite şi-au exprimat speranţa că negocierile pot depăşi cadrul acordului din 2024 şi pot duce la un acord de pace global", potrivit comunicatului care precizează că Washingtonul şi-a reafirmat "sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra împotriva atacurilor neîncetate ale Hezbollah".

Statele Unite au salutat această "etapă istorică" şi şi-au "exprimat sprijinul pentru continuarea discuţiilor, precum şi pentru proiectele guvernului libanez care vizează să restabilească monopolul forţei şi să pună capăt influenţei excesive a Iranului", continuă textul.

În plus, Washingtonul susţine că orice acord de încetare a focului în Liban trebuie "încheiat între cele două guverne, sub auspiciile Statelor Unite, şi nu printr-un canal paralel". Aceasta este o referire implicită la cererea Iranului ca armistiţiul existent cu Statele Unite să fie extins şi la Liban.

Washingtonul anunţă că nu va prelungi relaxarea sancţiunilor asupra petrolului iranian

Trezoreria americană a anunţat marţi că nu va prelungi ridicarea temporară a anumitor sancţiuni vizând petrolul iranian, decisă luna trecută pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra pieţei hidrocarburilor, notează AFP.

"Autorizaţia temporară care permite vânzarea de petrol iranian blocat în prezent pe mare expiră în câteva zile şi nu va fi reînnoită", a scris Departamentul Trezoreriei pe contul său de X.

Trezoreria dă asigurări că participă la efortul de război american "menţinând o presiune maximă asupra Iranului".

Ca atare, spune că este "pregătită să impună sancţiuni secundare instituţiilor financiare străine care continuă să sprijine activităţile" Teheranului.

Departamentul Trezoreriei se referă la instituţii financiare cu sediul în China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite şi Oman, potrivit unui oficial guvernamental sub protecţia anonimatului.

Washingtonul autorizase, pentru o lună, vânzarea de petrol iranian stocat pe mare înainte de 20 martie. Aceasta ar "aduce aproximativ 140 de milioane de barili de petrol pe piaţa mondială", declarase atunci secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.

Derogarea este valabilă până duminică.

Mai devreme în cursul zilei, guvernul american a anunţat, însă, prelungirea cu câteva luni a relaxării unora dintre sancţiunile care vizau gigantul petrolier rus Lukoil.