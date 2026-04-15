Keir Starmer spune că nu va "ceda presiunilor" ca Marea Britanie să se alăture războiului cu Iranul: "Nu este în interesul nostru național"
Data publicării: 17:23 15 Apr 2026

Keir Starmer spune că nu va "ceda presiunilor" ca Marea Britanie să se alăture războiului cu Iranul: "Nu este în interesul nostru național"
Autor: Doinița Manic

imagine cu Keir Starmer si Donald Trump - Agerpres Premiercul britanic Keir Starmer spune că războiul din Iran nu este al Marii Britanii. Foto: colaj Agerpres

Premierul britanic Keir Starmer declară că nu va „ceda" presiunilor ca Marea Britanie să se alăture războiului cu Iranul.

Premiercul britanic Keir Starmer spune că nu va „ceda” presiunilor ca Marea Britanie să se alăture războiului cu Iranul. Reacția sa a venit după ce președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că termenii acordului comercial dintre SUA și Marea Britanie, negociați anul trecut, „pot fi oricând schimbați”, scrie BBC.

Vorbind în Parlament, Starmer a spus: „Nu este războiul nostru. S-a pus multă presiune asupra mea să iau o cale diferită, iar această presiune a inclus și ceea ce s-a întâmplat aseară. Nu mă voi răzgândi. Nu voi ceda. Nu este în interesul nostru național să ne alăturăm acestui război și nu vom face acest lucru. Știu care este poziția mea”.

Keir Starmer respinge criticile lui Trump la adresa relației speciale dintre SUA și Marea Britanie

Totodată, Keir Starmer a respins sugestia lui Donald Trump conform căreia relația specială dintre SUA și Marea Britanie ar fi fost „mai bună”.

Trump a declarat pentru Sky News: „Este o relație în care, atunci când le-am cerut ajutorul, nu au fost acolo. Când am avut nevoie de ei, nu au fost acolo”.

Ca răspuns la comentariile lui Trump, purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului Keir Starmer a declarat: „Cu siguranță nu aș caracteriza-o (relația dintre SUA și Marea Britanie n.r.) în felul în care a făcut-o președintele”.

Acesta a susținut că „relația specială” există pe „mai multe niveluri”, adăugând că legăturile Marii Britanii cu SUA se întind pe „comerț, diplomație, securitate națională, cultură și nu numai”.

keir starmer
donald trump
sua
marea britanie
razboi
conflict orientul mijlociu
razboi iran
