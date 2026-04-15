DCNews Stiri Când se termină războiul din Iran: Donald Trump dă noi detalii despre operațiunile SUA în Orientul Mijlociu
Data publicării: 09:18 15 Apr 2026

Când se termină războiul din Iran: Donald Trump dă noi detalii despre operațiunile SUA în Orientul Mijlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump / agerpres Donald Trump / agerpres

Donald Trump consideră că războiul din Iran "se apropie de sfârşit", iar țara va avea nevoie de două decenii pentru a se reconstrui.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că, în opinia sa, războiul din Iran se apropie de sfârşit, potrivit unor fragmente dintr-un interviu acordat canalului Fox News şi care au fost publicate în avans, relatează miercuri dpa și Agerpres.

"Cred că se apropie de final. Da. Adică, eu îl consider ca fiind foarte aproape de sfârşit", a spus Trump, potrivit comentariilor publicate marţi pe platforma X de jurnalista Fox, Maria Bartiromo.

Donald Trump a afirmat că, dacă SUA s-ar retrage acum, Iranul ar avea nevoie de 20 de ani pentru a se reconstrui.

"Şi încă nu am terminat. Vom vedea ce se va întâmpla", a spus el, adăugând că, în opinia sa, Iranul este dornic să ajungă la un acord.

Anterior, liderul de la Casa Albă făcuse remarci vagi cu privire la o posibilă nouă rundă de discuţii cu Iranul, în contextul în care în prezent este în vigoare un armistiţiu de două săptămâni în cadrul conflictului.

"S-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile" la Islamabad, declarase Trump pentru New York Post într-un interviu telefonic, fără a oferi mai multe detalii.

JD Vance, o nouă rundă de discuții cu reprezentanții Iranului

O primă rundă de negocieri între SUA şi Iran, desfăşurată în capitala Pakistanului, s-a încheiat fără a se ajunge la un acord weekendul trecut. Conform unor informaţii neconfirmate apărute în presă, o nouă întâlnire ar putea avea loc joi.

La rândul său, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat marţi că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran se menţine, iar preşedintele Donald Trump îşi doreşte nu un "mic acord" cu Iranul, ci o "mare înţelegere", potrivit dpa.

"Pe moment, încetarea focului se menţine", a spus Vance în cadrul unui eveniment la Athens, în statul Georgia.

Potrivit lui Vance, la discuţiile dintre SUA şi Iran, desfăşurate la Islamabad în weekend, s-au înregistrat "progrese enorme". "Dar motivul pentru care nu a fost încheiat un acord este că preşedintele (Trump) îşi doreşte cu adevărat un acord pentru ca Iranul să nu deţină arme nucleare", a explicat el.

JD Vance a mai spus că Iranul trebuie să înceteze să mai sponsorizeze terorismul şi că Donald Trump îşi doreşte un acord în baza căruia "poporul iranian să poată să prospere şi să se alăture economiei mondiale".

În acelaşi timp, postul de televiziune CNN a relatat, citând surse familiarizate cu discuţiile, că cel mai probabil JD Vance va conduce delegaţia SUA la o eventuală a doua rundă de negocieri cu Iranul, în cazul în care aceasta va avea loc înainte de expirarea armistiţiului de două săptămâni. Armistiţiul ar urma să expire săptămâna viitoare.

CNN a relatat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar putea, de asemenea, să participe la discuţii.

