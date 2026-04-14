Trump, dezamăgit de Giorgia Meloni în disputa cu Papa Leon XIV: Nu mai este aceeaşi persoană

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat marţi surprins de şefa guvernului italian Giorgia Meloni, reproşându-i că "ea este cea inacceptabilă", după ce ea a deplâns atacurile lui la adresa Papei Leon al XIV-lea în urma unui mesaj anti-război al acestuia, relatează agenţia EFE.

Într-un interviu acordat ziarului italian Corriere della Sera, când a fost întrebat despre reacţia lui Meloni, care a descris drept "inacceptabile" criticile sale la adresa Papei Leon al XIV-lea, Trump a răspuns direct: "Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu o interesează dacă Iranul obţine o armă nucleară şi ar putea arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea posibilitatea".

În continuare, Trump l-a atacat din nou pe Papa Leon al XIV-lea, despre care a spus că "nu înţelege, şi nu ar trebui să vorbească despre război, întrucât habar nu are ce se întâmplă". "El nu înţelege că 42.000 de protestatari au fost ucişi în Iran luna trecută", a mai susţinut preşedintele american.

În acelaşi interviu Trump a criticat-o pe Meloni pentru ceea ce el a descris drept lipsa ei de acţiune în războiul din Iran şi a acuzat-o că se aşteaptă ca "SUA să facă munca pentru ea".

"Nu mai este aceeaşi persoană, şi nici Italia nu va mai fi aceeaşi ţară. Imigraţia ucide Italia şi toată Europa", a remarcat Trump, amintind că Giorgia Meloni a câştigat alegerile după o campanie în care a promis oprirea migraţiei ilegale, dar chiar şi după ce a preluat puterea migranţii extracomunitari au continuat să debarce în număr mare în Italia.

Preşedintele SUA a mai spus că nu a mai vorbit "de mult timp" cu Giorgia Meloni, care s-a evidenţiat printre liderii europeni prin apropierea ei faţă de Trump.

Acesta şi-a reluat din nou acuzaţiile la adresa aliaţilor din "tigrul de hârtie" NATO, care au refuzat solicitarea sa de a se implica într-o acţiune militară împotriva Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Papa a criticat sâmbătă politicienii care întreţin războaie

Papa Leon al XIV-lea a criticat sâmbătă avântul politicienilor care întreţin războaie şi a îndemnat lumea întreagă să îmbrăţişeze pacea şi să "creadă din nou în dragoste, în moderaţie şi politică onestă".

Într-una dintre cele mai virulente critici ale sale faţă de războaiele care cuprind planeta, în special în Orientul Mijlociu, suveranul pontif, care este american, a făcut apel la credinţă "pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al istoriei".

"Ajunge cu idolatria de sine şi a banului! Ajunge cu demonstraţiile de forţă! Ajunge cu războiul! Adevărata forţă se manifestă în slujirea vieţii", a spus Papa Leon al XIV-lea într-o alocuţiune la Veghea de rugăciune pentru pace în Orientul Mijlociu, în Bazilica Sfântul Petru din Roma, conform Agerpres.

