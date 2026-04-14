DCNews Stiri Internațional Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Data publicării: 15:35 14 Apr 2026

Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Autor: Crişan Andreescu

Giorgia Meloni, premierul Italiei

Giorgia Meloni a anunțat că guvernul său a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare dintre Italia și Israel, având în vedere conflictele în curs din Orientul Mijlociu, relatează Reuters, AFP și ANSA.

O sursă diplomatică italiană a confirmat pentru AFP că acordul a fost suspendat, precizând că 'ar fi fost dificil din punct de vedere politic să fie menținut'.

Ratificat în 2006 și reînnoit tacit la fiecare cinci ani, acordul de apărare dintre Italia și Israel urma să expire săptămâna aceasta.

Acordul reglementează cooperarea dintre cele două țări în industria de apărare, instruirea militară, cercetarea și tehnologia informației, printre alte domenii.

Opoziția din Italia a cerut de câteva luni guvernului să suspende reînnoirea acordului.

Tensiunile dintre Italia și Israel au escaladat săptămâna trecută, după ce guvernul de la Roma a acuzat forțele israeliene că au tras focuri de avertisment asupra unui convoi italian aparținând forțelor ONU de menținere a păcii în Liban.

Italia l-a convocat pe ambasadorul israelian pentru a protesta față de incident, în care cel puțin un vehicul a fost avariat, dar care nu s-a soldat cu răniți.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a condamnat, de asemenea, 'atacurile inacceptabile' ale Israelului împotriva civililor din Liban, în timpul unei vizite luni la Beirut.

Șeful diplomației italiene a făcut apel la dialog între Liban și Israel și la o 'încetare a focului necesară și durabilă', adăugând: 'O nouă escaladare precum cea din Gaza trebuie evitată cu orice preț'. (Agerpres)

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Tânăr din Sălaj, arestat după ce a atacat un polițist cu o sticlă
Publicat acum 25 minute
Von der Leyen îi solicită lui Magyar să readucă Ungaria în linie cu valorile UE pentru deblocarea fondurilor
Publicat acum 33 minute
Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Publicat acum 1 ora si 34 minute
UEFA a respins plângerea clubului FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 6 ore si 16 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
